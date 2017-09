Umik prebivalcev so začeli že v soboto, zaključili pa naj bi jo danes ob 8. uri. Vendar pa se je evakuacija okoli 60.000 ljudi zavlekla do popoldneva. Številni namreč niso želeli zapustiti domov, enega od njih pa so zaradi tega celo aretirali. Z območja so morali oditi tudi bolniki v dveh bolnišnic in stanovalci desetih domov za starejše.

Začetek deaktivacije je bil predviden za 12. uro, a se je zaradi težav z evakuiranjem začela šele okoli 14.30. Kmalu zatem so onesposobili prvega od treh vžigalnikov. Predvidevajo, da bodo operacijo zaključili ob 19.30, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bombo tipa HC-4000, ki jo je na območje med drugo svetovno vojno odvrglo britansko letalstvo, so našli sredi tedna med gradbenimi deli na kampusu Westend na Goethejevi univerzi. Vsebuje 1,4 tone eksploziva in so jo med vojno imenovali »blockbuster«, ker je lahko uničila celotno stavbo ali ulico.

Po poročanju dpa gre za najbolj množično evakuacijo v Nemčiji po drugi svetovni vojni. Doslej je za največjo veljala evakuacija predela Augsburga konec lanskega leta, ko je moralo domove zaradi deaktivacije stare bombe zapustiti 54.000 ljudi. Maja letos pa so podobno evakuirali 50.000 prebivalcev Hannovra. Obe stari bombi so tedaj uspešno deaktivirali.