Župan Los Angelesa Eric Garcetti je v soboto dejal, da je požar, ki so ga poimenovali La Tuna, uničil že 2000 hektarjev površin. S tem je postal "najobsežnejši požar v zgodovini mesta". Razglasil je tudi izredne razmere na lokalni ravni in pozval guvernerja Kalifornije Jerryja Browna, naj to naredi še na ravni zvezne države.

Po navedbah gasilcev so bila v požaru uničena tri poslopja, od tega dve stanovanjski hiši. V Los Angelesu in njegovih predmestjih so evakuirali več kot 700 gospodinjstev, zaprte so bile tudi številne ceste. Za zdaj je pod nadzorom zgolj 10 odstotkov požara.

Z ognjenimi zublji se bori več kot 500 gasilcev. Odpoklicati so morali tudi okoli 100 gasilcev, ki so pomagali pri reševanju po poplavah ob tropski nevihti Harvey v Houstonu. Pri gašenju sodelujejo tudi gasilska letala.

V zvezni državi Washington je medtem izbruhnilo več požarov, ki se skupaj raztezajo na 6000 hektarjih, zaradi njih pa so morali evakuirati skoraj 4000 domov. Za prihodnji teden so za celotno zvezno državo napovedane visoke temperature, kar bo gasilcem oteževalo delo. V Washingtonu so že razglasili izredne razmere, kar omogoča sprostitev zveznih sredstev.

Izredne razmere so razglasili tudi v zvezni državi Montana, kjer gori približno 20 požarov. Gori tudi v zvezni državi Oregon, kjer so prav tako evakuirali več ljudi.

Z ognjenimi zublji se medtem spopadajo tudi na jugovzhodu Francije, kjer je v departmaju Var zgorelo okoli 430 hektarjev gozda v bližini hiš. Ogenj je uničil dve hiši, evakuirati pa so morali tudi 165 ljudi iz enega od kampov. Pri gašenju sodeluje približno 450 gasilcev, navaja AFP.