Ameriška astronavtka je skupaj z rojakom Jackom Fischerjem in ruskim kozmonavtom Fjodorjem Jurčikinom pristala v Kazahstanu ob 3.21 po srednjeevropskem času, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdila ameriška vesoljska agencija Nasa.

Whitsonova se je novembra lani odpravila na mednarodno vesoljsko postajo (ISS), kjer je preživela 288 dni. ISS je v tem času naredila 196 milijonov kilometrov dolgo pot, Zemljo pa je obkrožila kar 4623-krat. To je bilo za doktorico biokemije, ki je kot Nasina astronavtka zaposlena od leta 1997, že tretje dolgotrajno bivanje na ISS, kjer je skupaj preživela 665 dni.

S tem je postavila ameriški rekord, na svetovni lestvici pa zaseda osmo mesto, tik za Jurčikinom, ki je v vesolju preživel 673 dni. Rekord ima tudi med ženskami, med katerimi ima tudi največ sprehodov po vesolju, in sicer deset.

Ameriški astronavti so sicer nastanjeni v mestu Houston, ki so ga v zadnjem tednu prizadele obsežne poplave. Iz Nase so tako sporočili, da še preučujejo načrte, kdaj se bosta Whitsonova in Fischer vrnila v Houston.