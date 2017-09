Številka ena moškega tenisa Nadal je znal nadoknaditi zaostanek po izgubljenem nizu in po zmagi nad Argentincem Leonardom Mayerjem s 6:7 (3), 6:3, 6:1 in 6:4 morebiti znova zre v težko pričakovani polfinalni obračun s Švicarjem Rogerjem Federerjem. Enaintridesetletni Nadal je Mayerja zdaj premagal še četrtič v štirih dosedanjih dvobojih. V nadaljevanju ga čaka Ukrajinec Aleksandr Dolgopolov, s katerim ima izid v dvobojih 6:2.

»To je bil dolg dan. Težko je bilo, imel sem 14 priložnosti za odvzem servisa nasprotniku, kar ni preveč dobro, a boril sem se v pravih trenutkih,« je po dvoboju, ki se je zavlekel pozno v noč, dejal Nadal.

Med najboljših šestnajst je napredoval tudi petkratni zmagovalec Federer, ki igra na 16. OP ZDA in že na 63. turnirju za grand slam. V uvodnih dveh krogih je Švicar proti Francesu Tiafoeju in Mihajilu Južniju moral odigrati po pet nizov, tokrat pa je tretji nosilec proti Špancu Felicianu Lopezu potreboval zgolj tri, zmagal je s 6:3, 6:3 in 7:5. S tem se je Švicar v osmino finala prebil že šestnajstič.

»Zelo sem vesel, da sem v osmini finala. Res je krasen občutek igrati na teh igriščih. V prvih dveh dvobojih mi ni šlo, mučil sem se, a danes sem odigral dobro,« je po zmagi dejal Federer, ki se bo v nadaljevanju pomeril s Phillipom Kohlschreiberjem. Nemec je bil tokrat boljši od Avstralca Johna Millmana s 7:5, 6:2 in 6:4. Nemec in Švicar sta se pomerila že enajstkrat, na vseh dvobojih je slavil Federer.