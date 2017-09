Srbi so tekmo začeli odlično, sredi prvega niza po zaslugi bloka in pa razpoloženega Uroša Kovačevića (nekdanjega igralca ACH Volleyja) že vodili za pet točk, toda tekmec je v končnici izenačil, popolnega preobrata pa ni zmogel. V drugem nizu je na igrišču obstajala le srbska ekipa, toda Nemci so se v tretjem vendarle zbrali, po izidu 9:9 prišli do lepe prednosti in jo brez težav zadržali.

V četrtem nizu si nobena reprezentanca ni priigrala večje prednosti, tako da ga je odločila končnica. Srbi so imeli dve zaključni žogi, niso ju izkoristili, Gianijevi izbranci na čelu z Györgyjem Grozerjem pa so to kaznovali. Izenačena igra se je nadaljevala tudi v peti igri; ekipi sta se izmenjavali v minimalnem vodstvu, Srbi so vodili z 10:8, Nemci pa 13:11 in 14:12. Prve zaključne žoge niso izkoristili, drugo so.

Grozer je bil z 20 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Kovačević jih je dosegel 19.

V finalu se bo Nemčija pomerila z zmagovalcem dvoboja med Rusijo in Belgijo.