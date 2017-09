Prva četrtina je dala vedeti, da bo domače občinstvo pomemben člen finske igre, saj je bila vsakršna dobra poteza nagrajena z bučnim aplavzom. Slovenija je po zaostanku z 2:5 dosegla deset zaporednih točk in prešla v prvo višje vodstvo, a so Finci hitro približali, zaradi česar je selektor Igor Kokoškov vzel prvi taktični odmor.

Lauri Markannen in Sasu Salin sta vodila igro Finske, ki je kot proti Francozom stavila na zelo agresivno obrambo in konstantno metanje trojk. In trojke so se izkazale za ključno orožje gostiteljev, saj so jih zaenkrat zadeli že devet. Vendar v prvem polčasu tudi to ni bilo dovolj za odlične Slovence, ki so na krilih razigranega Dragića, ki je v odlični formi in zadeva brez težav kljub konstantnemu pritisku finske obrambe. Deset točk je pred nadaljevanjem zanimivega srečanja pomembna prednost.

Neučinkovito nadaljevanje Gašper Vidmar je vnovič navduševal s koristno igro pod obročem, posebej so mu šle od rok podaje, ena najbolj atraktivnih je gotovo tista z začetka drugega polčasa, ko je 29-letni Ljubljančan ob skoku proti košu žogo za hrbtom vrnil do prostega Eda Murića. Toda sledil je slabši niz, saj so Slovenci v dobrih šestih minutah dosegli zgolj štiri točke. Finci so bili tik pred izenačenjem, a tudi njim se je ustavil met za tri, kar pa vseeno ni trajalo dolgo. Ob tem, ko je Kokoškov namenil počitek Dragiću in Dončiću, so svoje postorili igralci s klopi, z nekaj dobrimi potezami je minimalno prednost Slovencev zadržal Postonjčan Aleksej Nikolić. Toda s trinajsto trojko je Finska ohranila stik s Slovenci in pred zadnjo četrtino zaostajala zgolj za dve točki (63:65).