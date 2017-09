Poškodbe sluha je utrpelo najmanj 16 zaposlenih na ameriškem veleposlaništvu v Havani. »Med drugim so bile diagnosticirane blažje travmatične možganske poškodbe in trajna izguba sluha s stranskimi učinki, kot so izguba ravnotežja, močni glavoboli, kognitivne težave in otekanje možganov,« so sporočili iz združenja, ki zastopa zaposlene v ameriških diplomatskih službah in mednarodnih organizacijah.

Lani jeseni so začeli ameriški diplomati v Havani nepojasnjeno izgubljati sluh. Diplomati in člani njihovih družin naj bi bili po poročanju ameriških medijev v svojih rezidencah izpostavljeni delovanju neke zvočne naprave, ki jim je prizadela sluh. Zvoka iz naprave niso slišali, ker naj bi bil na drugi frekvenci, ki ga človeški sluh ne zaznava. Po navedbah State Departmenta so se napadi zdaj končali, trenutno pa še poteka preiskava njihovega ozadja.

Tudi kanadska vlada je sicer sporočila, da se je najmanj en njihov diplomat na Kubi zdravil v bolnišnici zaradi nenavadnih simptomov, kot so glavobol in izguba sluha.