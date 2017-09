Težavam Hrvatov ni videti konca

Zdaj jih imajo pa res dovolj. Turistov, namreč. Hrvaški mediji so ta teden poročali o norem Slovaku, ki se je na otoku Čiovo odločil, da spravi gliser iz vode kar sredi čudovite peščene plaže. Skopuh je namreč želel prihraniti nekaj kun, ki bi jih moral plačati za izvoz čolna na za to urejenem mestu. Ni pa prihranil čudovite zabave ostalim turistom in predvsem domačinom, saj se je »reševanje« čolna sprevrglo v reševanje njegove honde CRV, na katero je pripel prikolico in se vzvratno po peščeni plaži zapeljal v morje, da bi naložil čoln. A pesek je kot sneg pozimi. Avto je zakopal, ni šel več ne naprej, ne nazaj in vse je kazalo na to, da bosta na koncu v morju tako čoln kot honda. Je prihitel na pomoč drug Slovak z roverjem, pripel prvega na jeklenico, a se je jeklenica strgala in so imeli domačini še več zabave. Po nekaj urah jim je uspelo rešiti avto, čolna pač ne. So se zapeljali vseeno do pomola in plačali za dvig iz vode… Ah, prej je Slovak bojda trdil, da vlači čoln kar s plaže zato, ker se je motor pokvaril. Si predstavljate, kakšna zabava bi bila šele za Dalmatince, če bi bil namesto Slovaka Slovenec.

Hudičevo draga brezplačna masaža

Prideta dve gospe do zakonskega para v Kopru. Pozvonita, prijazno pozdravita in povesta, da prodajata krasen in sila poceni masažni aparat. Pove možakar, da masažnega aparata ne bo kupil, da je hrbet v redu in da žena na masažo hodi k prijateljici. Pa ženski kar vztrajata in rečeta, da aparata ni treba kupiti, da pa sta ga pripravljeni na njem in soprogi preskusiti. Brezplačno, kakopak. Možakar z očitno gorenjskimi koreninami popusti, češ, če je pa zastonj, zakaj pa ne, škoditi ne more, kajne draga. Tako prodajalki vsaka s svojim aparatom v roki vstopita v stanovanje in poprimeta za delo. Mož in žena se uležeta, slečeta in pripravita na uživanje. Se je zgodilo tudi vam? Verjetno se je. Če ni bil masažni aparat, je bil pa filter za vodo ali pa čistilec stopal, kajne. No, tu pa se zgodba Koprčanov ne konča. Če bi se, o tem ne bi poročali koprski policisti. Pa so. Naj navedemo kar dobesedno: »Ženski sta moža in ženo z masažnimi aparati zmasirali, nato pa zapustili stanovanje. Uro kasneje je moški odšel v spalnico in ugotovil, da so predali odprti in razmetani ter da manjka kuverta z denarjem.« Pripisali so tudi opis obeh maserk. Je treba še kaj dodati? Ne.

Do smrti zbil prašiča

Nenavadna nesreča se je pretekli konec tedna pripetila 42-letnemu motoristu na cesti Brežice–Bizeljsko. Sredi noči so policisti prejeli klic, da so mimovozeči na omenjeni cesti na tleh našli negibnega motorista, zraven njega pa poginulega divjega prašiča. Brežiški reševalci so oskrbeli motorista, s katerim sicer ni bilo hujšega. Policisti pa so se lotili preiskave nesreče in najprej ugotovili, da je bil motorist trezen, nato pa da je pač trčil v prašiča, ki je prečkal cesto. Duhoviti policisti so v sporočilo za javnost napisali tole: »Za prašiča, ki je zadnjič prečkal cesto, so poskrbele pristojne službe.« Tudi temu policijskemu zapisu ni kaj dodati.

Skozi rdečo v nesrečo

Tudi naslov te naše zadnje današnje zgodbice smo si sposodili pri istih duhovitih dolenjskih policistih. Gre pa zgodbica takole. V nedeljo zvečer so se prometni policisti v Novem mestu peljali za osebnim avtomobilom, ki ni ustavil pred rdečo lučjo semaforja, nato pa ni upošteval modre luči in sirene in ni hotel ustaviti niti na ukaze policistov. No, pa je prišel do šmihelskega mostu, kjer so pri rdeči luči stala druga vozila. Možak se jim je, bežeč pred policisti, želel izogniti. Obračal je in manevriral tako nespretno, da se je na kocu zaletel v zadnji del službenega vozila prometnih policistov. 46-letnika so potem odpeljali v novomeško bolnišnico, pred katero se je začelo zbirati več njegovih znancev. So morali policisti na pomoč poklicati okrepitve v obliki specialcev. Po eni uri se je situacija umirila, občani so šli domov. In bežeči 46-letnik? Za čuda je imel izpit, tudi avto je bil registriran, je pa že prej rad delal prometne prekrške. No, vse skupaj se je začelo z nespametno vožnjo v rdečo.