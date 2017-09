26. julija so v univerzitetno bolnišnico v Utahu po begu pred policisti pripeljali voznika tovornjaka (ne ve se, ali je za volanom sedel on) v komi. Medicinska sestra Alex Wubbels je možem postave razložila, da brez soglasja pacienta ali sodnega odloka nezavestnemu človeku ne sme vzeti vzorca krvi, ki so ga policisti potrebovali za testiranje morebitne prisotnosti drog ali alkohola.

»Skušala sem samo opravljati svoje delo,« je kasneje pojasnila medicinska sestra. Enega od policistov je njen odziv tako razjezil, da jo je trdo prijel, aretiral in odvlekel iz bolnišnice. »Naj mi nekdo pomaga,« je kričala na pomoč, ko jo je policist pritisnil ob zid in ji nadel lisice. »To je nasilje. Pustite me. Ničesar nisem naredila narobe,« je še naprej rotila.

Odvetnica Wubbelsove je na tiskovni konferenci, kjer so video prvič javno predvajali, dejala, da je medicinska sestra zgolj upoštevala zakon in da je policist prestopil mejo. Lokalne oblasti so sicer že sprožile preiskavo dogodka, policista pa so začasno suspendirali.