Duster podoben, kot je bil

Čeprav ga bodo javnosti uradno prvič predstavili na prihajajočem avtomobilskem salonu v Frankfurtu, so prve fotografije nove, druge generacije športnega terenca dacie dusterja razkrile, da so pri tem romunskem proizvajalcu upoštevali želje kupcev in zunanje podobe uspešneža, ki so ga od predstavitve leta 2010 v več kot sto državah prodali že v več kot milijon primerkih, niso bistveno spreminjali.