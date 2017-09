Finci veljajo za izredno prijazen narod, tukajšnji ljudje pa so hkrati zelo resni. A kot povsod so tudi v tem primeru izjeme. Ena od njih je gotovo Sasu Salin, finski košarkarski reprezentant, ki je v preteklosti pet nepolnih sezon preživel v dresu ljubljanske Olimpije. 26-letni branilec je namreč venomer nasmejan, tudi po tekmah, na katerih se njegovi ekipi rezultatsko ne izide. Poleg dobrih iger je tudi to eden od razlogov, da je postal ljubljenec tukajšnjih navijačev in da gre njegov reprezentančni dres s številko 9 celo najbolj za med.

Da košarka na Finskem močno pridobiva veljavo, je bilo očitno v četrtek zvečer. Polna dvorana Hartwall Arena je srčno navijala za svoje ljubljence in ob zmagi po podaljšku proti enemu izmed glavnih kandidatov za odličja Franciji eksplodirala. Tako bo bržkone na vseh tekmah Finske v Helsinkih, torej tudi danes proti Sloveniji. »Čeprav je hokej na ledu med športi številka ena, se v ospredje prebija košarka, vse bolj tudi odbojka. Lepo je, da nas ljudje spremljajo v vse večjem številu,« nam je v pogovoru povedal Sasu Salin in samozavestno pripomnil, da je za njihovo reprezentanco limit samo nebo, če se bodo le držali navodil in igrali tako samozavestno, kot so proti Franciji. O Sloveniji, naslednji nasprotnici, na dolgo in široko ni želel razpredati. A nekaj stavkov je le izustil. »Zame bo to nekoliko posebna tekma, saj sem nekaj let preživel pri vas. Igrate dobro in hitro košarko. Vaši visoki igralci so mobilni in hitro stečejo v protinapad. Koncept selektorja Igorja Kokoškova torej deluje, ne bom pa izumil tople vode, če povem, da bo za zmago treba omejiti Gorana Dragića.«

Časa pri Olimpiji in v Ljubljani se rad spominja, saj je v tem času spletel nekaj pristnih prijateljstev. Najbolj se je povezal z Luko Rupnikom, s katerim pravi, da se pogosto pogovarjata o nekdanjem klubu, kjer si je slačilnico delil tudi s slovenskima reprezentantoma Klemnom Prepeličem in Jako Blažičem. »S Klemnom sva govorila, z Jako še ne. Pogovarjal sem se tudi z maserjem Grego Zdolškom, od trenutnih igralcev pa se sem in tja slišiva z Grego Hrovatom.«