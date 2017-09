Po uspešnem uvodu v evropsko prvenstvo, ko so na kolena spravili Poljsko, v slovenski reprezentanci mirno pričakujejo prihajajoča preizkusa, ki bosta dala odgovor na vprašanje, ali se lahko podajo v boj za vrh v skupini A. Naloga ne bo lahka, saj bo danes ob 19. uri sprva nasprotnica gostiteljica Finska, ki je v četrtek po podaljšku ugnala Francijo, nato pa že naslednji dan ob 15.30 Grčija, ki bo imela po uspehu proti Islandiji za seboj še današnji dvoboj z galskimi petelini.

Blažič želi tudi uživati

Da jih ne bi atmosfera polne dvorane Hartwall Arena presenetila, si je večina reprezentantov in trenerski štab tekmo Finske proti Franciji ogledala v živo. »Vedeli smo, da bo dobro vzdušje, zato smo izkoristili priložnost. Finska je zares igrala navdahnjeno. Včeraj dopoldne smo na treningu predelali njihove akcije, imeli popoldne še videosestanek, danes pa bo šlo na nož,« pravi branilec Jaka Blažič, ki mu je selektor Igor Kokoškov namenil vlogo igralca, ki mora s klopi v igro vnašati veliko mero energije. Proti Poljski je svojo nalogo opravil zgledno, z zmago pa je Slovenija lažje zadihala in samozavestnejša pričakuje današnji obračun. »Zavedamo se, da je tekma proti Finski še toliko pomembnejša, ker je ta ugnala Francijo. Ob tem želimo tudi uživati, saj je cilj vsakega košarkarja, da igra pred polno dvorano,« je dodal Blažič.

Finska je pri zmagi proti Franciji navdušila z nepopustljivostjo, saj se je v zadnji četrtini vrnila po devetih točkah zaostanka, ter obrambo, s katero je nasprotnika prisilila v 23 izgubljenih žog. »Finci so proti Franciji prikazali svojo tipično košarko – igrali so kot kamikazi. Veliko so metali za tri točke in izvedli številne protinapade,« je igro moštva selektorja Henrika Dettmanna videl Rado Trifunović. Pomočnik selektorja Kokoškova poudarja, da bo morala Slovenija za zmago umiriti nasprotnika ter se hkrati hitro vračati v obrambo, kjer bo poseben poudarek na velikem upu finske košarke Lauriju Markkanenu. Dvajsetletni in 213 centimetrov visoki krilni center, ki je bil na letošnjem NBA-naboru izbran kot sedmi, je namreč Franciji nasul 22 točk, kljub mladosti pa v zaključku zadel nekaj izredno pomembnih metov. »Gre za kompletnega igralca. Je odličen pri metu za tri točke, obrambnega igralca zna v igri ena na ena napadati tako s hrbtom kot obrazom proti košu, skače v napadu…« pravi Trifunović.