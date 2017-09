Obetavnejši se zdijo Italijani na gostovanju pri Špancih, pri čemer naši ponujajo povsem vabljivih 2,00 na to, da bosta obe ekipi zadeli, malenkost manj ugodnih 2,05, da bo polčas ničla, 1,90 za dvojni znak na Italijane in »strop prebijajočih« 4,40 na to, da bodo Italijani tokrat Špance v gosteh premagali. Mamljivih je tudi 1,85 na gostujočo zmago Belgijcev proti Grkom. Gledal sem Grke proti Estoncem. Dolgčas in brezidejnost, na drugi strani pa poletna Belgija. Tudi stava na hendikep deluje legitimno. Kanček pozornost zbuja še eno gostovanje Makedoncev pri Izraelu. Optimizem, ki ga je zaslediti v makedonskih vrstah, ni neutemeljen. Lahko bi jim uspelo presenetiti, podpisani pa se bom težko vzdržal ne poskusiti odigrati na njih.

Vzporedno se je začelo košarkarsko evropsko prvenstvo, kar je pregovorno tekmovanje, v katerem so najbolj zanimivi prvi dnevi oziroma prvi krogi turnirja. V prvih dneh se iščejo presenečenja, za katera pa letos opeharjenosti igralskih zasedb navkljub niti ni veliko kandidatov. Finska je do zdaj edina resno presenetila. V vikend ponudbi se zdi tekma, v kateri bi stavec lahko iskal priložnost, derbi med Grčijo in Francijo. Stavnica favorizira Francoze in za zmago Grkov ponuja 2,22. Težko spregledati in se ne vznemiriti. Kajti tudi brez Janisa Andetokoumba so Grki potentni. Resno jemljejo košarko, ki jim generalno pomeni več kot Francozom. Podobno kot Srbom, ki so v prvem krogu odbili obče promovirani napad Latvije. Petminutna odsotnost Porzingisa s terena je bila gotovo pomemben moment srbske zmage, vendar pa se je izkazalo tudi, da je polno pooblastilo, ki ga je ob odsotnosti Teodosića dobil B. Bogdanovič, nekaj, kar je ta igralec ves čas čakal. Prej kot turnir presenečenj zna biti to turnir starih sil. Recimo Italije in seveda Rusije, za katero bo končno zaigral na zadnjih turnirjih odsotni Mozgov.