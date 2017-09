Želja po uspehu, ki jo na zadnjem letošnjem turnirju največje četverice v New Yorku izžareva prvi igralec sveta Rafael Nadal, je celo večja, kot jo je kazal v preteklosti. Očitno si Španec želi izjemno uspešno leto, v katerem je znova postal številka ena na svetu, končati z drugo zmago na največjih turnirjih. Po videnem v prvih dveh krogih je scenarij, da bi po letih 2010 in 2013 vnovič osvojil New York, povsem mogoč. Rafael Nadal je proti Japoncu Taru Danielu s 4:6 izgubil prvi niz, a njegova zmaga ni bila nikoli vprašljiva. Druge tri je namreč dobil s 6:3, 6:2, 6:2 z odlično, borbeno in pametno igro, ki ga krasi vso sezono. Majorčan se bo v tretjem krogu pomeril z Argentincem Leonardom Maierjem, srečnim poražencem kvalifikacij.

Nepričakovano veliko težav za preboj v tretji krog je imel Roger Federer. Švicar je tudi drugi dvoboj dobil v petih nizih, potem ko je bil s 6:1, 6:7 (3), 4:6, 6:4, 6:2 boljši od Rusa Mihaila Južnija. Federer je v drugem nizu pri vodstvu s 5:4 serviral za niz, česar ni izkoristil. Južni je priložnost izkoristil ter povedel z 2:1 v nizih. Odločilni odvzem servisa je Federerju uspel v deseti igri četrtega niza, po katerem se Južni ni več pobral. »Ti ni bil moj dan. Res sem vesel, da sem dvoboj nekako dobil. Najboljša vest je, da me je hrbet bolel precej manj kot v prvem krogu,« pravi Roger Federer, ki priznava, da priprave na OP ZDA zaradi poškodbe hrbta niso bile takšne, kot bi morale biti, zato se je pred začetkom zavedal, da lahko izpade tudi v uvodnih krogih. »Zame je najpomembnejše, da do takšnega scenarija ni prišlo. Še vedno sem v igri in še vedno lahko razmišljam o zmagah,« se motivira Federer, ki se bo v v tretjem krogu pomeril s Špancem Felicianom Lopezom.

Za največje presenečenje v drugem krogu moškega dela turnirja je poskrbel Andrej Rublev. Rus je v prvem krogu premagal Aljaža Bedeneta, v drugem pa je bil znova brez izgubljenega niza s 7:5, 7:6 (3), 6:3 boljši od Gregorija Dimitrova. Bolgar je na stavnicah kotiral visoko celo v boju za skupno zmago. Ruski junak je po dvoboju povedal, da je ključ do uspeha njegovih boljših iger, da je lani povsem spremenil način treninga, hkrati pa zamenjal celotno ekipo. »Zdaj sem lahko bolj osredotočen le na tenis. Vem, da delam dobro, verjamem vase in rezultati so tu. Zelo pomembno zame je, da sem maksimalno skoncentriran na igro, da ves čas pritiskam na nasprotnika, da si želim točke. In vse to je proti Dimitrovu delovalo. Čakajo me novi izzivi, ki se jih zelo veselim,« pravi Andrej Rublev, 53. igralec sveta, ki se bo v tretjem krogu pomeril z Bošnjakom Damirjem Džumhurjem.