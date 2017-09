Nogometaši Mure so se po štirih krogih v drugoligaškem tekmovanju sami znašli na vrhu lestvice. Minuli konec tedna so izkoristili spodrsljaja Drave in Brava, Prekmurci pa so edino moštvo, ki v novi sezoni še ni oddalo točke.

Muri se mudi v prvo ligo, ki bi z vstopom prekmurskih nogometašev postala zanimivejša. Moštvo trenerja Anteja Šimundže, ki je pred tremi leti vodil Maribor v ligi prvakov, deluje kot dobro naoljen stroj. Mura je na štirih tekmah namreč dosegla enajst golov, prejela pa le enega, s čimer je doslej upravičila visoka pričakovanja. Jutri jo v gosteh čaka lokalni derbi z lendavsko Nafto, ki bo na severovzhodu države požel ogromno zanimanja, zato so vstopnice za tekmo že poslali v predprodajo. Nekdanji prvoligaš Nafta bo v derbi krenil s popotnico poraza v Sežani, kar je Lendavčane pahnilo na deveto mesto.

Po remiju in porazu na začetku sezone so se začeli prebujati v Radomljah. Nanizali so dve zmagi, kar je dvignilo pričakovanja pred obračunom z drugouvrščeno Dravo, ki je pred tednom dni zgolj remizirala z Jadranom iz Dekanov. Tretjeuvrščeni šišenski Bravo bo gostoval v Brdih, kjer so doslej tako kot v Kranju pri Zarici in na Ravnah pri Fužinarju zbrali vsega po točko.

2. SNL, 5. krog, danes ob 16.30: Farmtech Veržej – Tabor Sežana, Brežice Terme Čatež – Krka, Ilirija – Fužinar, Rogaška – Zarica Kranj, jutri ob 15. uri: Brda – Bravo, ob 16.30: Jadran Dekani – Roltek Dob, Kalcer Radomlje – Drava Ptuj, Nafta – Mura, vrstni red: Mura 12, Drava 10, Bravo 9, Dekani in Sežana po 8, Radomlje in Brežice po 7, Ilirija in Nafta po 6, Dob in Rogaška po 11, Krka in Veržej po 3, Zarica, Brda in Fužinar po 1.