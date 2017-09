Že takoj po žrebu kvalifikacijskih skupin za nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji je bilo jasno, da bosta največji poslastici tekmi med Španijo in Italijo. Dvoboji svetovnih prvakov dveh izmed zadnjih treh mundialov (leta 2006 je Nemčiji naslov slavila Italija, štiri leta pozneje pa v Južni Afriki Španija) in tradicionalno enih največjih rivalov svetovnega nogometa so pač vselej nekaj posebnega. Zdaj, ko bo tekma v Madridu bržčas dokončno odločila o neposrednem potniku na prihodnje svetovno prvenstvo iz kvalifikacijske skupine G, pa sploh.

Obe reprezentanci sta doslej svojo vlogo favoritov skupine namreč upravičili do popolnosti. Na prvi medsebojni tekmi lanskega oktobra sta v Torinu remizirali (1:1), na vseh drugih z drugimi nasprotniki pa sta zmagovali. Pri čemer je bila bolj učinkovita Španija, ki si je zagotovila izdatnejšo razliko v golih (na šestih tekmah »plus 18«, italijanska pa znaša »plus 14«), s čimer si je pred nocojšnjim obračunom priigrala precej boljše izhodišče. Ob pričakovanem nadaljevanju zbiranja točk v dosedanjem ritmu tudi na zadnjih treh tekmah v skupini, bi ji na tekmi proti Italiji poleg zmage za prvo mesto namreč skoraj gotovo zadostoval tudi kakršen koli neodločen izid, sploh zato, ker eno izmed preostalih tekem igra proti Liechtensteinu, ki mu je na prvi tekmi zabila kar osem golov – prvi kriterij pri razporejanju moštev ob enakem številu točk je namreč skupna razlika v golih.

Ne španski selektor Julen Lopetegui ne italijanski Gian Piero Ventura sprva večjih težav pri izbiri igralcev za »tekmo leta« nista imela, nato pa je včeraj odjeknila novica, da se je poškodoval italijanski steber obrambe Giorgio Chiellini. Pri Špancih je najvidnejši izostanek napadalca Diega Coste, ki je začel pet od šestih dosedanjih kvalifikacijskih tekem, a ni v formi, saj pri Chelseaju zaradi spora s trenerjem Antoniom Contejem sploh ne trenira. Po drugi strani je manjše presenečenje ponoven vpoklic najboljšega strelca v zgodovini reprezentance (59 golov) in zdajšnjega člana New Yorka, 36-letnega Davida Ville, ki je zadnjo tekmo v reprezentančnem dresu odigral pred tremi leti na svetovnem prvenstvu v Braziliji, z dobrimi igrami v klubskem dresu pa si je prvi vpoklic prislužil igralec Milana Suso. »Ta tekma je za nas kot finale. Španci so favoriti in to vlogo jim z veseljem prepuščamo, vseeno pa bomo igrali pogumno in se na igrišču zagotovo ne bomo postavili kot jagenjčki, ki čakajo na zakol,« se je slikovito izrazil italijanski reprezentant Daniele De Rossi, medtem ko je kapetan španske reprezentance Sergio Ramos pred dvobojem pozval navijače, naj na Realovem stadionu Santiago Bernabeu ne žvižgajo nogometašem Barcelone: »Ne glede na to, za koga gre, v soboto zvečer bo nosil dres španske reprezentance in vsi si zaslužimo enako podporo. Tekma bo že tako zahtevna in nam lahko prinese ogromno, s pomočjo navijačev vsem nogometašem pa bo toliko lažje.«

Ko smo že omenili stadion Santiago Bernabeu, dodajmo, da je ta že nekaj dni razprodan, sicer pa bo ta prizorišče že 37. medsebojne tekme teh dveh tekmecev. Doslej je bila uspešnejša Italija, ki je zbrala 11 zmag, Španija 10, 15 tekem pa se je končalo z remijem.