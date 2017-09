Poškodba Rossija

Sedemkratni motociklistični svetovni prvak Valentino Rossi, ki je bil to sezono na dobri poti do novega naslova svetovnega prvaka v moto GP, se je hudo poškodoval na treningu. V njegovi ekipi Yamaha so potrdili, da si je 38-letni Italijan ob padcu zlomil golenico in končal v bolnišnici, tako da so njegove sanje o novem naslovu končane. »Valentino Rossi ima dvojni zlom golenice in izpahnjeno desno nogo. Operiran bo čim prej. Več bo znano v petek dopoldan,« so sinoči sporočili iz japonske ekipe.