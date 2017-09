Na okrajnem sodišču v Ljubljani se je včeraj nadaljevala obravnava v sojenju zoper nekdanjega šolskega ministra Žigo Turka in nekdanjega direktorja direktorata za visoko šolstvo Boruta Rončevića zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja pri javnem razpisu. Rončević naj bi v času druge Janševe vlade februarja leta 2013 po naročilu tedanjega ministra Turka pogoje razpisa za koncesije za posamezne študijske programe priredil tako, da so jih dobile točno določene zasebne fakultete, in sicer fakulteta za medije, novogoriška fakulteta znanosti o okolju in celjska visoka šola za proizvodno inženirstvo.

Na včerajšnji obravnavi je bila kot priča zaslišana Meta Dobnikar, ki je bila v času priprave spornega razpisa vodja sektorja za visoko šolstvo. Potrdila je, da je od Rončevića prejela navodilo o pripravi razpisa in da so v sektorju za visoko šolstvo gradivo tudi pripravili. Navodil, da bi morali biti pogoji razpisa taki, da bi koncesije lahko dobile točno določene institucije, Dobnikarjeva, kot je zatrdila, ni dobila. Dejala je, da je bilo gradivo »korektno pripravljeno« in da so pri pripravi sodelovali tudi finančna služba in pravniki znotraj direktorata.