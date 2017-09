Polletno poslovanje treh največjih bank pri nas – NLB, Nove KBM in Abanke – je bilo, kot kažejo rezultati, izjemno dobro. NLB je na ravni skupine namreč ustvarila za 117,9 milijona evrov čistega dobička oziroma za kar 70 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Izraženo v evrih to pomeni, da je imela skupina NLB v prvi polovici leta za 48,4 milijona evrov višji dobiček kot v primerljivem obdobju lani. Gre za rekordni dobiček v zgodovini naše največje banke.

Po mnenju nadzornikov NLB pod vodstvom Primoža Karpeta rezultati potrjujejo, da »je bila postavljena strategija banke prava«. Spomnimo, da je bilo poslovanje naše največje banke v drugem četrtletju predvsem v znamenju neuspešnega poskusa prodaje po metodi javne prodaje delnic (IPO). Zaradi zaveze države, da bo do konca leta prodala vsaj polovico NLB, do konca prihodnjega leta pa še preostalih 25 odstotkov plus eno delnico, bodo na finančnem ministrstvu skupaj s strokovnimi službami evropske komisije predvidoma še ta mesec začeli iskati rešitve za spremembo evropskih zavez in kompenzacijo ukrepov, ki bi jih morala banka uresničiti.

Abanka, ki jo nameravamo prodati, ustvarja dobičke Dobiček Abanke, druge največje banke pri nas, je v prvi polovici leta znašal 32,5 milijona evrov, a je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 31,5 odstotka. Razlogov za manjši dobiček banke uprava pod vodstvom Jožeta Leniča v javno objavljenem sporočilu za javnost ni pojasnila, poudarjajo pa, da je banka v okolju zelo nizkih obrestnih mer v omenjenem obdobju realizirala za 7 odstotkov manj čistih obresti. Tudi neto oslabitve in rezervacije banke so bile nižje, saj so znašale 8,6 milijona evrov, medtem ko so bile v enakem lanskem obdobju 21,7 milijona evrov. Abanko, ki se je oktobra 2015 združila z Gorenjsko banko, namerava država do sredine leta 2019 prav tako prodati, saj je bil to pogoj za soglasje evropske komisije za državno pomoč v obeh bankah.

Kljub dobrim rezultatom NKBM v odpuščanje Tudi NKBM je na ravni skupine v prvi polovici leta ustvarila za 32,7 milijona evrov čistega dobička, kar je za 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, vendar se je dobiček na ravni matične banke znižal za 19 odstotkov. Mariborska bančna skupina je v omenjenem obdobju ustvarila 70,2 milijona evrov čistih prihodkov, glavnino pa predstavljajo čiste obresti v višini 39,5 milijona evrov. Sicer pa namerava NKBM, ki je od aprila lani v 100-odstotnem lastništvu ameriškega investicijskega sklada Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), vse zaledne službe v prihodnosti združiti v Mariboru, zaradi tega pa naj bi na območju Nove Gorice izgubilo delo okoli 90 zaposlenih. V NKBM pravijo, da odločitve o prenehanju zaposlitev še niso sprejeli, zato tudi ni znano natančno število odpuščenih sodelavcev. V banki, ki jo vodi John Denhof, še zatrjujejo, da »bodo odločitve sprejeli po opravljenih analizah s ključnimi deležniki, zaposlene pa bodo pravočasno seznanjali s spremembami«.

Rezultati so tudi posledica konjunkture Po mnenju ekonomista Saša Polanca večina dobička NLB izvira z Balkana, v manjšem delu iz Slovenije. O poslovanju treh največjih bank pravi: »Dobri poslovni rezultati so delno posledica tega, da so začele banke dvigovati obrestne mere, začel se je 'kreditni bum', saj obseg posojil spet narašča, obrestni prihodki se povečujejo, stroški so še vedno nizki, manj je tudi odpisov zaradi slabih posojil«. Na vprašanje, ali ga je rekordno poslovanje skupine NLB v drugi polovici leta presenetilo, pravi, da ne, saj se razmere popravljajo. »NLB ni bila nikoli poceni banka. Vedno je imela stabilno bazo strank, predvsem med upokojenci, zato ima stalen vir komitentov, ki jim plačuje nizke obresti. Poleg tega je imela banka dobičke tudi v preteklosti, težava je v tem, ker se izgube akumulirajo zato, ker banka dejansko ne locira kapitala v skladu s tveganji. To je bil v preteklosti problem, teh tveganj pa je vse manj. Namreč, če je večji del gospodarstva v konjunkturi, potem je tudi manj verjetnosti, da podjetja propadejo, kar pomeni, da ima banka tudi manj slabih posojil. Poleg tega cene nepremičnin rastejo, zavarovanja so boljša in tudi izgube podjetij so manjše,« pravi Polanec.