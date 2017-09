Slovenija ne more računati na Kevina Kampla, ki je prestopil v Leipzig in se ni pridružil izbrani vrsti, in Aljaža Struno, ki se je poškodoval. Na drugi strani v slovaški obrambni vrsti zaradi kartonov manjkata Jan Durica in Martin Škrtel.

Tekmo na stadionu, ki sprejme približno 19.000 navijačev, vodi španska sodniška ekipa na čelu z Antoniom Mateujem Lahozom. Slovaška je v uvodnih petnajstih minutah močno pritisnila proti slovenskemu golu, še najbolj nevaren je bil izjemen strel Mareka Hamšika; s parado je natančen strel slovaškega kapetana ukrotil Jan Oblak. Pred tem je slovenski vratar obranil tudi strel iz neposredne bližine.

Kasneje je Slovenija uspela vzpostaviti svojo igro, a več kot strel Josipa Iličića iz polvoleja v 32. minuti, ki je bil za nameček blokiran, si zeleni niso priigrali. Na drugi strani so imeli tri minute kasneje dobro priložnost iz prostega strela Slovaki. Nekaj metrov od kazenskega prostora je nizek strel sprožil Hamšik, Oblak je že krenil v desno, a je še uspel posredovati z levico, s čimer je preprečil vodstvo gostiteljev.

V skupini F po šestih tekmah sicer vodi Anglija s 14 točkami, Slovaška jih je zbrala 12, Slovenija 11, Škotska osem, Litva, ki jo bodo izbranci Srečka Katanca gostili v ponedeljek, pet, Malta pa je še brez točke.