Samo še tri tedne je do nemških parlamentarnih volitev. Socialdemokratom zadnja anketa pripisuje 23 odstotkov glasov in težko je verjeti, da bo njihov kanclerski kandidat Martin Schulz na nedeljskem televizijskem soočenju z Merklovo bistveno zmanjšal zaostanek za koalicijo obeh krščanskih strank (CDU/CSU), ki naj bi dobila 37 odstotkov glasov. Schulzu že med intenzivno kampanjo poleti to ni uspelo.

Do spomladi je govoril predvsem o sebi in svojem programu, poleti pa je začel kanclerko obtoževati, da ni nič storila proti zviševanju stanarin, da je zmanjšala pravice zaposlenih, da ne ve, kako v prihodnosti zagotoviti pokojnine, da je bila preveč popustljiva do Donalda Trumpa in da denar raje daje za orožje kot investira v prihodnost. Seveda ni smel pretiravati, saj so socialdemokrati (SPD) od leta 2013 z njo v vladni koaliciji. Tako Schulz tudi pravi: »Nemčiji gre dobro, ker je SPD v vladi, a šlo bi ji še veliko bolje, če bi bil kancler iz vrst socialdemokratov.« Schulz bo zelo težko odvrnil Nemce od Merklove, saj na njegovih zborovanjih veliko bolj ploskajo njegovim napadom na Trumpa, Erdogana in AfD kot pa na Merklovo.

AfD zahteva sojenje Merklovi Poleti je Schulz neuspešno poskušal v ospredje volilne kampanje spraviti begunce, da bi tako Merklovo v njeni šibki točki izpostavil pred desnimi volilci. Vendar je po nedavni anketi med volilci to vprašanje še vedno šele na 17. mestu (glavne volilne teme so šolstvo, revščina upokojencev in boj proti kriminalu, obstajajo pa še številne zunanjepolitične teme). Kanclerka se temu vprašanju izogiba ali ga odpravi z zahvalo Nemcem, da so leta 2015 pokazali tako solidarnost, in z obljubo, da se taka situacija ne bo ponovila in da je njena prednostna naloga boj proti nezakonitemu priseljevanju. Čeprav desni volilci niso zadovoljni z njenim odprtjem meje leta 2015, pa Merklova zagotavlja stabilnost in solidno vizijo Nemčije, tudi znotraj EU po brexitu, ter kot krotilka Putina, Trumpa in Erdogana. V nasprotju z obtožbami iz AfD, da je leta 2015 izgubila nadzor nad državo, je slogan njene volilne kampanje »za varnost in red«. V boju z AfD za izrazito desne volilce CDU tudi vse bolj maha z nemško zastavo. Alternativa za Nemčijo (AfD) bo zdaj prvič vstopila v parlament. Na volitvah 2013 ji je malo manjkalo do 5 odstotkov, kar je volilni prag za nemški parlament. Dve leti pozneje pa je stranka neoliberalni evroskepticizem zamenjala s protiislamskim šovinizmom. Lani, po begunski krizi, je imela kot najbolj odločna nasprotnica beguncev že 15 odstotkov podpore, zdaj ji ankete kažejo 10 ali 11 odstotkov. Če na primer v Avstriji po volitvah oktobra 2017 koalicija med Ljudsko stranko, ki je nekaj podobnega kot CDU/CSU, in skrajno desnico ni izključena, pa v Nemčiji, vsaj za zdaj, koalicija CDU/CSU-AfD ne pride v poštev. Že zato ne, ker zdaj vodilni iz AfD zahtevajo sojenje Merklovi, češ da je v begunski politiki kršila zakone. Podobno zahtevo za tiste, ki »so leta 2015 odprli meje«, je nedavno izrekel slovenski poslanec Branko Grims. Sicer pa naj bi bili v ozadju te gonje proti Merklovi svetovalci predsedniškega kandidata Donadla Trumpa, ki zdaj pomagajo AfD. Tudi Trump je zahteval sojenje Clintonovi.