Približno eno leto za tem, ko je občina očistila neugledni vogal med Resljevo in Masarykovo cesto, bo na njegovem mestu zaživel park in ne še eno parkirišče, kot se je govorilo nekaj časa. Opečnati zid in gradbiščne ograje z velikimi oglasi so padli že konec julija, zdaj pa delavci KPL pospešeno dokončujejo urejanje območja, ki je vrsto let neizkoriščeno samevalo.

Zdrava drevesa so ohranili, tako da na prijetno senco pod zelenimi krošnjami ne bo treba čakati. Kako bodo potekale parkovne poti in kakšna bo parkovna oprema, še ni mogoče razbrati, je pa že nekaj časa znano ime novega parka. Na betonski ograji piše Tomanov park in to lahko pomeni samo, da so se na ljubljanski mestni občini odločili novo pridobitev poimenovati po Lovru Tomanu, priljubljenem slovenskem politiku in prvem predsedniku Slovenske matice.

Gorenjec Lovro Toman (1827–1870) je bil poslanec v dunajskem državnem zboru, v zgodovino pa se je zapisal že kot študent prava, ko je 7. aprila 1848 na stavbi v Wolfovi ulici v družbi prijateljev prvič izobesil belo-modro-rdečo slovensko zastavo. To je bil njegov odgovor na nemško zastavo na stolpu ljubljanskega gradu, ki jo je izobesil nemški del narodne straže. Slovel je kot velik domoljub in narodni buditelj, tako je tudi postal prvi predsednik Slovenske matice. Po njem so nemški nasprotniki Kranjsko imenovali kar Tomanija.

Pravnik naj bi se izkazal že kot šestošolec, ko je v čast ljubljanskega župana Hradeckega v slovenščini recitiral Prešerna. Prav on je bil tudi pobudnik postavitve Prešernovega spomenika po smrti največjega slovenskega pesnika, kar je nato uresničil župan Ivan Hribar. Tudi sam je bil pesnik tako kot njegova žena Josipina Urbančič - Turnograjska. Leta 1861 je pesniško navdahnjen v svojih verzih Mar i bor dal pomen imenu štajerske prestolnice, kjer je ljudem za mesto mar in se zanj bore.

Tomanov park bo v drugi fazi, za katero še ni znano, kdaj sledi, dopolnilo še otroško igrišče, medtem ko ima na sosednji parceli mestni stanovanjski sklad v srednjeročnem načrtu gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe. Občinski prostorski načrt pod parkom dopušča še gradnjo podzemne garaže in podhoda za pešce pod Masarykovo cesto, ki bi se nadaljeval v obstoječi podhod pod železnico. dv