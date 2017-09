V tem času usmerimo vso pozornost in energijo v svoje otroke, da bodo čim bolj pozitivno začeli novo šolsko leto, spoznali nove prijatelje in pridobili nova znanja. Ob tej pomembni prelomnici pa lahko pozitivno vzdušje izkoristimo tudi za svojo prihodnost in opustimo svoje stare negativne navade ter začnemo nove pozitivne. Morda je čas za začetek redne telovadbe, opustitev kajenja ali začetek varčevanja za prihodnost.

Zaradi učinka novega začetka smo bolj motivirani za spremembe Raziskovalci z Univerze v Pensilvaniji so v nedavni študiji odkrili, da ljudje svoje navade najlažje spremenimo oziroma smo za to najbolj motivirani ob časovnih prelomnicah, ki razmejujejo določena obdobja in simbolizirajo začetek novega ter konec starega. Začetek novega meseca, začetek letnih časov ali začetek šolskega leta so le nekatere izmed časovnih prelomnic, ki pri ljudeh ustvarijo tako imenovani učinek novega začetka, ob katerem smo bolj motivirani za spremembe.

Strimo odpor proti spremembam Z navedenim se strinja tudi mag. Žiga Vižintin iz Pokojninske družbe A, d. d., ki se ukvarja z raziskovanjem vedenjskih pristranskosti pri ljudeh. »Kajenje, razgibavanje ali varčevanje. Vse to so navade in tako kot vse navade, slabe ali dobre, jih je najtežje spremeniti. Več ali manj smo vsi ujetniki vedenjske pristranskosti, ki se imenuje nagnjenost k ohranjanju statusa quo, torej dosedanjega stanja, kar po domače pomeni odpor proti spremembam. Pa naj ostane tako, kot je, če smo delali do zdaj tako, bomo pa še naprej, ali to res potrebujemo… To je le nekaj fraz, ki so nam vsem dobro poznane in jih uporabljamo ob številnih priložnostih doma in v službi. Od odlašanja pri menjavi že odslužene sedežne garniture doma do odlašanja pri uvajanju novih poslovnih strategij v službi ali varčevanja za pokojnino. Naš odpor proti spremembam je zakoreninjen globoko v nas in je posledica omejene sposobnosti razmišljanja oziroma energije za razmišljanje. Zato poskušamo preživeti svoje dneve tako, da čim manj razmišljamo. Temu vedenjski ekonomisti pravimo kognitivna lenoba. In kaj zahteva od nas veliko kognitivne energije? Spremembe, zato se jim izogibamo in težimo k ohranjanju dosedanjega stanja, ki ne zahteva od nas nič energije. Le pomislite na to, da bi želeli začeti teči vsaj enkrat na teden. Takoj nas preplavijo številne misli, od tega, kdaj bomo ob službi in družini sploh našli čas za tek, do tega, ali moramo kupiti nove tekaške copate, kje in s kom bomo tekli in tako dalje. Ob vseh mislih in odločitvah nas zgrabi miselni krč, tako da je najlažje storiti nič in naš tek se nikoli ne zgodi,« dodaja Vižintin.

Na dan sprejmemo 35.000 odločitev V nedavni študiji so odkrili, da povprečen odrasli v enem dnevu sprejme kar 35.000 posameznih odločitev, ki so v razponu od tega, ali bomo pili zjutraj kavo z mlekom ali s smetano, do tega, ali bomo v službi podprli večmilijonsko naložbo oziroma sprejeli drugo zelo odgovorno odločitev. Nekatere odločitve so tako avtomatične, da se jih skoraj ne zavedamo. Raziskovalci ameriške Univerze Cornell so odkrili, da povprečen odrasli dnevno le glede hrane sprejme več kot dvesto odločitev. Za primerjavo: povprečen otrok naj bi sprejel le 3000 odločitev na dan. Zaradi tega je nagnjenost k ohranjanju dosedanjega stanja naš obrambni mehanizem, saj nas varuje pred tem, da bi sprejeli še več odločitev, čeprav si kdaj tudi škodujemo, ko ne prekinemo negativnih navad in ne začnemo novih pozitivnih.

Kaj lahko storimo, da opustimo slabe navade? Ključno vprašanje ni, kaj lahko storimo, ampak kdaj lahko to storimo. Raziskovalci z Univerze v Pensilvaniji so v že omenjeni raziskavi odkrili, da se frekvenca iskanj s spletnim brskalnikom google po pojmih, ki se navezujejo na hujšanje in rekreacijo, močno poviša ravno ob pomembnih časovnih prelomnicah, prav tako poskočijo obiski v telovadnicah in fitnes centrih. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi vedenjski ekonomisti v številnih drugih študijah. Najmočnejša časovna prelomnica za nove začetke v zahodni kulturi je novo leto, iz česar izvirajo tudi vsem dobro poznane novoletne zaobljube. Številni se zaobljubijo, da bodo v novem letu začeli na novo ter začeli hujšati, se zdravo prehranjevati in podobno. Vižintin dodaja, da »poleg novega leta obstajajo še druge časovne prelomnice – od prvega dneva v tednu, prvega dneva pomladi, začetka poletnih počitnic ali začetka novega šolskega leta, ki nastopa ravno zdaj. Za različne aktivnosti so primerne različne časovne prelomnice in zelo pomembno je, na kakšen način so nam predstavljene. Povsem drugače se sliši, če spodbudimo ljudi, da začnejo redno telovaditi na prvi pomladni dan kot pa 21. marca (kar je isti dan). Ključno je, da v mislih pustimo preteklost za seboj in se ozremo v prihodnost ter ob mislih, kako se prebuja narava ali kako bo naš sin ali hčerka veselo začela novo šolsko leto, tudi sami začnemo neko pozitivno novo aktivnost, kot je na primer redna telovadba ali začetek varčevanja za pokojnino. Sovpadanje teh pozitivnih čustev nam bo pomagalo pri premagovanju naše pasivnosti in ob takem trenutku bomo lažje naredili korak naprej. Zato svetujem vsakemu, da si izbere svoj cilj in izkoristi prihajajoči začetek šolskega leta za veliko ali manjšo spremembo na bolje. Čas bo pravi.«