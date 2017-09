Poleti v starem mestnem jedru Izole reševalno vozilo ni moglo do obolelega. Razlog: v Smrekarjevi ulici so bili avtomobili parkirani sredi ulice. Težave z napačnim parkiranjem so v Izoli in drugih turistično obleganih krajih posebno izrazite poleti, ko se v mesta zgrinja veliko število turistov. Izolska občina je v ta namen letos uredila kar nekaj novih parkirnih prostorov, lastnikom napačno parkiranih avtomobilov v starem mestnem jedru pa napoveduje poostren nadzor.

Parkiranje prepovedano

Staro mestno jedro Izole je prepleteno s številnimi ozkimi ulicami, na katerih je ustavljanje in parkiranje prepovedano. Kazen za napačno parkiranje znaša od 40 do 80 evrov. »Kljub temu opažamo, da vozniki parkirajo svoja vozila v ulici in s tem onemogočijo prost prehod drugim udeležencem prometa. Toliko bolj je to nesprejemljivo v primeru intervencije, ko reševalna ali gasilska vozila ne morejo dostopati do določenih objektov,« opozarjajo na občini. Ker so v zadnjem času v mestu uredili nove parkirne prostore, vse voznike pozivajo, naj dosledno spoštujejo pravila v cestnem prometu in parkirajo tam, kjer je dovoljeno.

Samo to poletje med junijem in avgustom so redarji prekrškarjem na območju mesta Izola napisali 1795 obvestil o prekrških zaradi napačnega parkiranja, lani pa v vsem letu 3749, kar pomeni, da se skoraj polovica vseh kršitev zgodi v turistično najbolj obremenjenih poletnih mesecih. Velika večina jih napako prizna in v osmih dneh poravna polovični znesek globe. Dobrih tisoč lani tega ni storilo, zato so jim redarji izdali plačilni nalog.