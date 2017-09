Ne bom ponavljal svojih stališč, opisanih v prispevkih Dnevnikove rubrike Mnenja, ker bi bilo to Sizifovo delo. Ne morem pa spregledati vseh podtikanj, ki se jih privošči g. Franc Mihič. Ni res, da so bile vaške straže in bela garda ustanovljene zaradi borbe proti revolucionarjem. Ta struktura je bila postavljena v času, ko se med borci NOB sploh še ni govorilo o kakšni revoluciji. Ustanovljene so bile za zaščito prejšnjega družbenega sistema pod pokroviteljstvom RKC, ki je za vsako ceno hotela obdržati svoj privilegirani položaj.

Nisem brezglavi in nekritični zagovornik povojne politike, toda moram opozoriti, da g. Mihič nenehno zavaja in manipulira. Taka je na primer njegova trditev, da je SFRJ razvojno zaostajala za Kraljevino Jugoslavijo. Naj verjame, kdor stvari ne pozna. SFRJ je na gospodarskem in družbeno-političnem področju naredila izjemno velik napredek, kar ji je priznaval tudi Zahod. Zlagana je tudi trditev, da je Slovenija v času, ko je bila sestavni del Jugoslavije, razvojno zelo zaostajala za razvitimi državami (na primer Avstrijo). Resnica je, da je bila Slovenija že v 80. letih razvojno, merjeno z višino BDP, zelo blizu Avstriji in daleč pred vzhodnoevropskimi državami. Stagnacija in nazadovanje gospodarskega in družbeno-političnega razvoja pa se je pričelo z osamosvojitvijo Slovenije. Za tako stanje so krivi novodobni politiki, združeni v Demosu, ki so bili politično nezreli in neusposobljeni za vodenje države. Njihova prioriteta ni bila zdrav gospodarski in družbeno-politični razvoj države, ampak predvsem politično obračunavanje z nasprotniki.

Za konec pa še ena cvetka. G. Mihič tudi v tem prispevku skrajno dvolično govori o NOB, ko pravi, da ceni upor proti okupatorju, »kolikor ga je bilo«, in se spreneveda, da je ves demokratični svet znal ceniti naš upor proti okupatorju in domačim izdajalcem.

Ker g. Mihič vztraja pri zaničevanju NOB in proti vsem civilizacijskim normam opravičuje kolaboracijo, si o tej temi nimava več kaj povedati.

Jožef Martini, Ljubljana

S tem zapisom tudi končujemo polemiko na temo sprave in spomenika, ki je trajala ves avgust in se je vmes vsebinsko zaokrožila in s tem tudi izčrpala.

