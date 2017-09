Tako je nekdanji predsednik vlade Borut Pahor na včerajšnjem soočenju z visokošolskim ministrom v takratni vladi Gregorjem Golobičem pred parlamentarno preiskovalno komisijo pojasnjeval svojo (ne)vlogo pri projektu TEŠ 6. Ob tem pa bode v oči kar nekaj dejstev. Pogodba med TEŠ in Alstomom o nakupu tehnološke opreme ni bila kar neka pogodba, ob kateri bi lahko predsednik vlade zamahnil z roko, saj je bila vredna celih 15 odstotkov letnega proračuna države. Dvome o tem poslu so že v letih 2008 in nato 2009 izpostavljali nekateri mediji in neodvisni strokovnjaki, projekta pa