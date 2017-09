Po desetih letih…

Pred kratkim je minilo deset let od začetka svetovne finančne krize, po mnenju mnogih ekonomistov največje od velike recesije v tridesetih letih prejšnjega stoletja. 9. avgusta 2007 so pri BNP Paribas zaradi izrazite nelikvidnosti na trgu ustavili izplačila iz treh hedge skladov, posredovati so morale centralne banke, čez nekaj mesecev pa smo lahko po televiziji gledali vrste »bežečih« deponentov pred banko Northern Rock. Kmalu je sledilo gospodarsko krčenje, ki je doseglo številne države po svetu, v Evropi pa povzročilo celo dolžniško krizo. Trenutna ekspanzija je zgodovinsko gledano dolgotrajna, a hkrati tudi najšibkejša od sredine prejšnjega stoletja, saj je povprečna gospodarska rast v zadnjih sedmih letih v ZDA znašala okoli dva odstotka. Kljub temu so se razmere izboljšale na številnih področjih. Poglejmo, kakšne so današnje razmere v primerjavi z obdobjem pred krizo.