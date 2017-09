Če se do tega tedna kdo še ni naučil zapisati ali izgovoriti njegovega imena, se ga bo moral zdaj. Dara Khosrowshahi, zdaj že nekdanji šef Expedie, največje spletne potovalne agencije v Ameriki, je postal novi izvršni direktor Uberja, najvrednejšega startupa iz Silicijeve doline. Prevozno-tehnološki gigant, ki ga ocenjujejo na 69 milijard dolarjev, si bo morda lahko končno oddahnil. Po mesecih dram, za katere je bil v veliki meri odgovoren ustanovitelj podjetja Travis Kalanick, ki je na koncu moral odstopiti s položaja direktorja, je Uber dobil za šefa nekoga, ki kot menedžer velja za popolno nasprotje Kalanicka. Medtem ko je Kalanick povzročal stres med zaposlenimi s politiko doseganja cilja za vsako ceno in mižanjem ob seksualnem nadlegovanju in seksizmu, 48-letni Khosrowshahi velja za prijaznega in mirnega vodjo, ki se brez hude krvi odziva na kaotične situacije. Prav to zdaj potrebuje Uber. Če ne drugega, Khosrowshahi ne bo prenašal nadlegovanja žensk. Od leta 2012 je poročen s Sydney Shapiro, s katero imata štiri otroke. Pravita si ZF-piflarja, v prostem času pa namesto odpiranja šampanjcev in njuhanja kokaina rad igra World of Warcraft.

Khosrowshahi, ki se je na sredinem sestanku pred kamerami prijateljsko objemal s Kalanickom, je poseben vtis na Uberjevo upravo in medije naredil že med razgovori za položaj direktorja. Takrat je navdušil z vizijo vodenja podjetja, ki jo je predstavil s svojega osebnega računalnika, in se potrudil, da člani uprave niso spregledali niti strani, na kateri je pisalo le: »Ne kličite mene, jaz bom poklical vas.« S tem je Khosrowshahi, ki je prišel v ožji izbor kandidatov skupaj z nekdanjim šefom General Electrica Jeffom Immeltom in izvršno direktorico podjetja HP Enterprise Meg Whitman, upravi želel sporočiti, naj se, če bo izbran, ne vtika v njegovo delo, kot je počela pri njegovih predhodnikih, uprava pa ga je, kot kaže, razumela in tudi izbrala.

»Sem borec. Boril se bom z vsako kostjo v svojem telesu,« je v nabito polni dvorani na sedežu Uberja v San Franciscu minulo sredo napovedal Khosrowshahi na svojem prvem srečanju z zaposlenimi, Kalanick pa je jokal. Kalanick, ki je med tremi kandidati tudi sam glasoval za Khosrowshahija, se je poslovil ob stoječih ovacijah. V solzah je priznal, da je naredil veliko napak, in zadnjih šest mesecev opisal kot najtežje v svojem življenju, nato pa besedo prepustil Khosrowshahiju. Ta je kot prioriteto v svoji novi službi, ki mu bo menda prinesla okoli 200 milijonov dolarjev na leto, izpostavil spoznavanje zaposlenih doma in po svetu ter, kar je še nujnejše, krpanje lukenj na menedžerskih pozicijah družbe. Uberju namreč trenutno manjkajo uradni predsednik uprave, šef marketinga, šef finančnega oddelka, generalni svetovalec, podpredsednik za inženiring in še bi se kdo našel.

Družina milijonarjev in milijarderjev

Dara Khosrowshahi, ki je domovino zapustil s straši med iransko revolucijo leta 1978, je bil, ko je prišel v Ameriko, star devet let, že pri 13 letih pa je za šest let izgubil očeta, ker ga iranska vlada, ko je zaradi bolnih staršev obiskal Iran, ni izpustila iz države. To, da je pri devetih letih izgubil vse, ga je, kot je povedal na sredinem srečanju, izoblikovalo, a bi običajni smrtniki težko rekli, da res ni imel ničesar. Rojen je bil v bogati iranski družini, zelo bogati so bili tudi njegovi sorodniki v drugih koncih Severne Amerike. Eden od njegovih stricev, podjetnik Hassan Khosrowshahi, je milijarder, brat Kaveh Khosrowshahi je direktor investicijske banke Allen & Co., bratranec Amir Khosrowshahi soustanovitelj podjetja AI, ki ga je za 400 milijonov dolarjev prodal Intelu, bratranca dvojčka Ali in Hadi Partovi pa sta leta 2009 prodala svoje zagonsko podjetje iLike MySpaceu, soustanovila Code.org in kot podjetniška angela podprla startupe, kot so Uber, Airbnb in Dropbox.

Priimek Khosrowshahi v ZDA nekaj pomeni, hitro pa ga je postal vreden tudi Dara. Po diplomi iz elektroinženiringa na univerzi Brown je kot finančnik začel delati v banki Allen & Co., se preizkušal v pretakanju glasbe z družbo USA Networks, potem pa z medijskim tajkunom Barryjem Dillerjem od Microsofta za 1,3 milijarde kupil Expedio. V 12 letih, kolikor jo je vodil, so prihodki podjetja zrasli z 2,1 milijarde na 8,7 milijarde na leto, Khosrowshahi se je od njega, morda tudi zato, ker bi, če bi vztrajal do leta 2020, dobil 180 milijonov dolarjev bonusa, poslovil s težkim srcem. Kot je zapisal v pismu zaposlenim, odhaja prestrašen, ker je pozabil, kakšno je življenje zunaj, je pa tudi dodal, da »je treba iti iz cone udobja in razviti mišice, za katere niti nisi vedel, da jih imaš«. Poznavalci menijo, da jih bo res potreboval.