Seveda pa se je v intervjuju pogovarjala tudi o tem, da je njen mož 25 let mlajši od nje, kar še vedno vzbuja veliko pozornosti. Dejala je, da je njegova edina napaka očitno res to, da je mlajši od nje: »Z njim se mi že dvajset let dogajajo same neverjetne reči in res me zanima, kaj bo najina naslednja avantura. A ko berem stvari o naju kot paru, se mi vedno zdi, da berem o nekom drugem. Najina zgodba je vendar zelo preprosta.« Priznala je tudi, da bi se ji zdelo, da je zamudila življenje, če se ne bi odločila, da bo z Macronom.

Predsedniški par pa je ta teden poskrbel za še eno tradicijo: v Elizejsko palačo se je naselil pes, tako kot so ga imeli tudi prejšnji predsedniki. Izbrala sta dveletnega labradorca Nema, ki sta ga našla v zavetišču za živali.

Pripravila Manja Rošini