Spoznala sta se res filmsko: v baru v Miamiju, kamor je on po snemanju filma prišel z ekipo, ona pa je delala kot natakarica. Pozneje je opisoval, da jo je zagledal za pultom in se zaljubil. Luciana je bila ločena, iz prvega zakona ima hčerko, ki jo je Damon posvojil in ima tako družino, kjer je med petimi ženskami osamljeni moški. Z Luciano sta se poročila tiho v newyorški mestni hiši, šele čez osem let sta imela razkošno zabavo, na kateri sta ponovila zaobljube in je bila kot njuna prava svatba.

Par je tudi eden redkih zakoncev v Hollywoodu, ki redko nastopa v rumenem tisku. »Kaj je bolj dolgočasnega kot mož s štirimi otroki?« je Damon dejal za Guardian. Pred mediji tudi varuje svoje otroke in nekoč je dejal, da je bil Brad Pitt šokiran, ko mu je dejal, da vsako jutro otroke pelje v šolo, pa ga nihče ne nadleguje. Prepričan je tudi, da jih paparaci pustijo na miru, ker Luciana ni iz sveta filmske industrije. Luciana nikoli ne govori z mediji, moža spremlja samo na uradne filmske dogodke, kot je denimo beneški filmski festival, kjer je zablestela v drzni rdeči obleki.