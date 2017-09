Tako en kot drugi sta, recimo temu, vmesna faza do pravih športnih različic ST in RS pri focusu ter cupra pri seatu. A te si v vsakem primeru zaslužijo posebno obravnavo, zato jima oznaka, da gre za najbolj vroči izvedenki klasičnih modelov, še toliko bolj pristoji. Tokrat smo primerjali najmočnejši dizelski različici obeh, kar pomeni dvolitrska motorja s 150 konjskimi močmi (110 kilovati) pri focusu in s 184 KM (132 kW) pri leonu. Oba sta pri tem sodelovala s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, samo za razjasnitev morebitne dileme pa dodajmo, da je focus na voljo tudi z močnejšim dizlom s 185 KM, a gre pri takšnem že za »pravo« različico ST (in ne le ST-line). Kateri od obeh vročih tekmecev se je izkazal za bolj vročega? Kratek odgovor bi se glasil, da na prvo žogo focus, naposled pa leon. A to seveda ne pove skoraj nič…

Najprej torej pojasnilo – preden smo se usedli za volana obeh avtomobilov, je več čustev in pričakovanj, večjo željo, da bi ga pognali med ovinke, vsaj za naš okus izžareval focus. V testni barvni kombinaciji in z dodatki paketa ST-line deluje atraktivneje in agresivneje, leon pa v primerjavi z njim kljub nekaterim optičnim dodatkom bolj konservativno. V notranjostih je razlika manj očitna in nad njima ne pri enem ne pri drugem nimamo pripomb. Materiali so kakovostni, stikala in gumbi pri roki, zaslona na dotik pa… Solidno odzivna. Pri čemer se bomo spet ponovili – če imamo na pametnih telefonih in tablicah že leta na voljo maksimalno odzivne in tekoče delujoče zaslone, res težko sprejmemo, da so v večini avtomobilov ti še vedno podobni prvim primerkom telefonov izpred več kot desetletja. A pustimo to ob strani; kar se notranjosti tiče, dodajmo raje še, da oba za svojo dolžino (focus 4,36 metra in leon 4,28 metra) delujeta precej prostorno, zanimivo pa, da focus kljub omenjeni prednosti nič kaj bolj, pri čemer ima prtljažnik z osnovnimi 363 litri celo nekaj manjši od 380-litrskega leonovega.

Področje, na katerem se je tehtnica odločneje nagnila na stran leona, je predstavljala vožnja. Oba sta v omenjenih bolj športnih različicah, ki poleg bogate serijske opreme pomenita tudi številne oblikovne okraske in dodatke, imela tudi posebno prilagojeno podvozje, čeprav je bil focus, kar je za forde že pregovorno, v ovinkih izjemno suveren, pa je bil celoten občutek pri leonu še za odtenek boljši, kot bi se še bolje držal cestišča, pa tudi njegov menjalnik je deloval bolj tekoče, mehko in odzivno. Ko smo ravno pri mehkobi – leon je bil tudi zaradi možnosti izbire načina vožnje, ki prilagodi odzivnost volanskega obroča in stopalke za plin, ko je bilo treba, kar občutno bolj mehkoben, bolj udoben. Tega sicer glede na to, da gre za bolj športni različici, focusu ne moremo šteti v minus, je pa vseeno pri leonu bilo dobrodošlo. No, zagotovo je k temu, da je leon deloval bolj lahkotno in poskočno (do stotice je na primer zmogel v 7,5 sekunde, focus pa v 8,8), pripomogla tudi omenjena moč motorja, a je ta tudi pri focusu več kot dovoljšna za užitke pri pospeških in nasploh med vožnjo. Je bilo pa več konjev tudi bolj »žejnih«, saj nam je leon na 100 kilometrov porabil pol litra goriva več (6,9:6,4) od focusa.

In že smo pri ceni, ki je v osnovi skoraj identična. Testni model forda focusa namreč stane 23.980 evrov, seata leona pa le deset evrov manj (23.970). A je vendarle treba omeniti, da vam pri Fordu ponudijo poseben popust v višini kar 5100 evrov, pri Seatu pa, v primeru njihovega financiranja, popust znaša 1500 evrov. Tu torej nastane manjša razlika, ki pa se precej zmanjša oziroma kar izniči, če ponovimo, da je bil leon močnejši (z enako močnim motorjem kot focus bi bil še poldrugega tisočaka ugodnejši), in dodamo, da je imel ob tem pri opremi kakšno malenkost (parkirna tipala, izbira voznega profila…) več od tekmeca. Več pa v sklepu.