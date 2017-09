Tistim kupcem, ki si želijo avtomobil tako imenovanega golfovega razreda in jim hkrati ni dovolj klasična kombilimuzinska izvedenka, saj potrebujejo več prostora tako v potniški kabini kot v prtljažniku, je od tega poletja na voljo še dodatna izbira v že tako izredno bogati ponudbi tovrstnih avtomobilov. Imenuje se hyundai i30 wagon, gre pa seveda za karavansko različico nove generacije hyundaija i30, v Evropi zasnovanega, razvitega in tukajšnjemu okusu prilagojenega korejca.

Že iz zgornjega opisa je razvidno, da gre za avto, ki je v prvi vrsti namenjen družinam, a naj bo tako ali drugače, očitno je, da je opisanih kupcev v zadnjem času vedno več, saj se prav karavanske različice v tem razredu prodajajo vedno bolje – izmed približno 500 hyundaijev i30, ki naj bi jih pri nas prodali letos, bo tako na primer karavanskih okrog 200. Kakorkoli, glavna prednost te karoserijsko kar precej podaljšane različice, ki se ponaša z dolžinsko mero 4,58 metra in je tako v primerjavi s petvratno kombilimuzino daljša za kar zajetnih 24,5 centimetra, medtem ko je medosna razdalja z 265 centimetri enaka, je torej večji prtljažnik. Ta se pridružuje precej redkim primerom v razredu, ki presegajo »magično« mejo 600 litrov osnovne prostornine – i30 wagon jo »premaga« za 2 litra in je s tem v vsakem primeru med večjimi v razredu, ob tem pa je pravilnih oblik, zelo dobro obdelan in ponudi polno koristnih »dodatkov«, kot so premična pregrada, dvojno dno z uporabnim predalom…

Karavanski i30 od kombilimuzinskega seveda povzema celotno paleto naprednih varnostnih pripomočkov, ki jih je pri tem avtomobilu zares veliko. Že serijsko ima vsak i30 tako na primer vgrajene sisteme za preprečevanje naleta, nadzor voznikove zbranosti in za pomoč pri ohranjanju voznega pasu ter funkcijo za samodejno uravnavanje snopa žarometov, za dobrega tisočaka pa je na primer na voljo tudi radarski tempomat in ob njem še nekateri drugi dodatki. Motorno paleto sestavljajo po moči trije različni bencinski in dva dizelska motorja, kupci pa naj bi se v 70 odstotkih odločili za prve. Mednje spadajo klasični 1,4-litrski primerek s 100 konji (72 kilovati) in enako velik turbinski s 140 KM (103 kW), vmesno izbiro pa predstavlja litrski turbobencinar s 120 KM (88 kW). Dizelska motorja imata medtem prostornino 1,6 litra in sta na voljo s 110 in 136 KM (81 in 100 kW), vsi motorji pa sodelujejo s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, pri čemer sta oba dizelska in 1,4-litrski turbobencinar na voljo tudi s 7-stopenjskim robotiziranim DCT.

Osnovna cena hyundaija i30 wagon znaša 16.690 evrov (kar je 700 evrov več od kombilimuzie), promocijski popust za vse motorne in opremske izvedenke pa znaša okrogla dva tisočaka.