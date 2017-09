»Kakšen vesoljski avto pa imaš tokrat?« nas je na primer ob prvem pogledu na avtomobil vprašala tašča in nam ukradla misel. Ravno nekaj trenutkov pred tem se je namreč ob vožnji na zaslonu med mirovanjem avtomobila ob uri pojavilo temno zvezdnato nebo in nas, kakopak, spomnilo na vesolje. Povezava med enim in drugim po našem mnenju nikakor ne more biti naključje. Ob premišljevanju smo namreč razvili teorijo, da so oblikovalci ob dokončanem delu tudi sami pomislili, da civic na prvi pogled vzbudi asociacijo na vesoljsko plovilo, in so namenoma na večfunkcijski ekran, ki mimogrede deluje brezhibno in je enostaven za uporabo, namestili temo zvezdnatega neba.

S tem, ko smo omenili, da civic spominja na vesoljsko plovilo, sicer nismo mislili nič negativnega. Ravno nasprotno, oblika tega za svoj razred že zares zelo zajetnega, kar 4,52 metra dolgega avtomobila je v današnjem avtomobilskem svetu precej unikatna in zaradi tega zanimiva, privlačna, atraktivna. Tudi nam je bila nadvse všeč, kot tudi notranjost, ki je prav tako povsem svojevrstna, zaradi dizajna in rdečih luči pri merilniku hitrosti pa nas je spominjala še na nekaj – na kultno televizijsko serijo Vitez za volanom (Knight Rider), v kateri je glavno vlogo ob Davidu Hasselhoffu igral avtomobil z imenom Kitt. Ta je znal z voznikom komunicirati, kar do neke, sicer manjše mere obvlada tudi novi civic. In to za nameček v slovenščini! »Pripnite si varnostni pas in sprostite parkirno zavoro,« nas je večkrat opomnil ženski glas, ki je znal povedati tudi marsikaj drugega.

Že uvodno spoznavanje s civicom je torej posebne vrste doživetje, avto pa ni razočaral niti med vožnjo, saj se odlično oprijema cestišča, obenem pa je tako udoben kot le malokateri tekmec, saj nepravilnosti slabih slovenskih cest požira in ublaži zares izvrstno. Seveda je k odlični vozni izkušnji pripomogel tudi njegov motor, bencinski 1,5-litrski turbinski štirivaljnik s kar 182 konjskimi močmi (134 kilovati), ki je (glede na številko po pričakovanjih) poskočen in zmogljiv, a vseeno ne tako zelo agresiven, kot smo morda pričakovali, preden smo v roke prijeli volanski obroč. Do hitrosti 100 kilometrov na uro zmore v 8,2 sekunde, tudi 7,8 litra bencina, kolikor nam je v povprečju »popil« na 100 kilometrov, pa je v okviru pričakovanega – omenjeno konjenico je pač težje »odžejati«, kot če je konjev kakih 50 manj.

Njegovo dimenzijsko zajetnost smo že omenili, dodajmo le še, da ob 270 centimetrih medosne razdalje vse skupaj že kar zahteva prostorno notranjost, ki jo civic tudi ponudi. V njem se bodo precej udobno počutili tako voznik in sovoznik kot potniki na zadnjih klopeh, ponuja pa tudi zares veliko prtljažnega prostora – že v osnovi 478 litrov. Če dodamo, da ob vsem naštetem civic navduši tudi s tem, da že v standardni opremi vključuje sodoben in celovit varnostni paket z vsemi glavnimi varnostnimi sistemi in vozniškimi asistenti, se zdi tudi na prvi pogled visoka cena (23.490 evrov) zelo korektna. Sploh, ker nanjo pri Hondi ponujajo še 2000 evrov popusta.