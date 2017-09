Občestvo avtsajderjev

V filmih Akija Kaurismäkija so liki praviloma resnobni, redkobesedni, togi in na videz nekam starinski, »ofucani«, kar včasih deluje smešno, ker je njihova resnobnost v čudnem nesorazmerju z dano situacijo. V Drugi strani upanja pa se nekdo vendarle nasmehne. Toda kdo je to? To je nepremičninski agent, ki poskuša gospodu Wikströmu prodati neko zavoženo restavracijo. To je torej goljufiv, preračunljiv, trgovski nasmeh. In Kaurismäkijevi liki so tako resnobni nemara prav zato, ker njegovi filmi ne prenesejo takšne kramarske »prikupnosti«. V tem filmu ni drugega nasmeha, slišimo pa nasvet glede smejanja. Sirskemu beguncu Khaledu, ki se znajde v Helsinkih, njegov iraški prijatelj svetuje, naj se kdaj nasmehne in smeji, toda ne na ulici, ker ga bodo imeli za norega. In komu neki naj bi pokazal manj turoben ali vedrejši obraz kot predstavnikom oblasti, ki odločajo o tem, ali bo dobil azil. Saj bi bil tudi to prisilen nasmeh, toda ne toliko preračunljiv kot upajoč, da bo izvabil »nasmeh sreče«. Tega pa v filmu z naslovom Druga stran upanja pač ne more biti.