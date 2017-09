Pravljica dopolnjuje aktivnosti, ki jih v občini že izvajajo skupaj s hroščkom Simonom, kot so obisk prvošolčkov, ozaveščanje o prometni varnosti s pobarvanko hroščka Simona Varno na poti in domov, darila za novorojenčke in dogodek Rajajmo skupaj z domžalskimi maskotami. Pravljica je nastala v sodelovanju z založbo Miš, projekt pa je vodila Andreja Pogačnik Jarc. Na prvi šolski dan so jo dobili vsi letošnji prvošolčki, vsako leto pa jo bo prejelo tudi okrog 500 domžalskih novorojenčkov. Na predstavitvi bosta hroščka Simona predstavili tudi avtorica Nina Mav Hrovat in ilustratorka Marta Bartolj. Na prireditvi pa bodo pravljice slavnostno izročili tudi okoliškim knjižnicam in šolam. Potem bodo skupaj zapeli, tudi pesmico hroščka Simona iz pravljice, obiskovalci pa se bodo lahko za pravljico potegovali tudi ob kolesu sreče.