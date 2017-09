Kitarist, pevec, Ljubljančan in Šiškar avtentične vrste. Član kolonije osebkov, ki posedajo v lokalčkih ob Celovški nasproti obrata s hitro hrano in od katerih nekateri do centra mesta niso prišli že nekaj desetletij. Ker pač živijo na dveh do treh ulicah. Čeravno je rojen na Gorenjskem in je v Ljubljano prišel šele v drugem razredu osnovne šole, se z mestnim dialektom tega 65-letnika zmore kosati redko kdo. Nemara zaradi gorenjščine, pravi. »Utrdi jo.«