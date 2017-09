A je že tako, da pri takih birokratskih posegih nastaja zloglasna kolateralna škoda. Shane Ridge, 21-letnik iz Colna v Lancashiru, je tako prejel uradno pismo z zagroženo kaznijo 5000 funtov (5400 evrov) in možnim zaporom, če ne zapusti Velike Britanije, s pojasnilom, da nima zakonite podlage za bivanje na Otoku, na katerem je bil rojen in stalno prebiva vse življenje. Povod? Njegova mama se je rodila Britancema med počitnicami v Avstraliji, zato jo notranje ministrstvo vodi kot Avstralko, čeprav ima obe državljanstvi. Zakonodaja, pogosto neživljenjska povsod po svetu, določa, da otroci britanskih očetov iz zveze z nebritansko materjo, rojeni pred julijem leta 2006, avtomatično postanejo britanski državljani, če sta bila starša v času njihovega rojstva poročena. In Shanova pač nista bila.

»Ne moreš verjet’,« pravi Shane in dodaja, da »bolj Britanec, kot je, ne bi mogel biti«. Tudi vprašanje njegovega državljanstva se ni postavljalo nikoli do zdaj, ne v šolskih letih ne pri zaposlitvi ne pri plačevanju davkov in tudi takrat ne, ko je dobil volilno pravico. Mogoče bi lahko kaj posumil, ko je za počitnice z dekletom na tujem lani potreboval potni list, pa so mu izdajo tega brez obrazložitve zavrnili. Ker je mama dvojna državljanka, je brez problemov dobil avstralskega, a dežela »tam spodaj« mu je kljub isti kronani glavi predaleč od domačega okolja, predvsem pa sorodnikov in prijateljev. Z nekoliko medijske pomoči je minuli četrtek z notranjega ministrstva vendarle prejel pismo z birokratskim opravičilom za morebitne težave in pojasnilom, da je že od letošnjega marca (?) avtomatično britanski državljan.