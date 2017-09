Priletel je iz Velike Britanije in se na londonskem letališču Gatwick z njim brez problemov vkrcal na letalo nizkocenovnega prevoznika EasyJet. Velika Britanija, ki se počasi poslavlja od EU, si je sicer zagotovila, da v evropsko območje brez meja ni vstopila, a očitno je ne zanima niti to, kako vanj vstopa kdo iz nje same. Kot da je potihoma prisluhnila direktorju irskega nizkocenovnega prevoznika Ryanair, da pregledovanje dokumentov potnikov, ki zapuščajo neko državo, nima nobenega smisla, saj se celotna Evropa otepa prišlekov, ne pa odhajajočih. Triindvajsetletni Michael Randall, tehnik v McLarnovi ekipi formule 1, je tako šele med poletom opazil, da je v naglici ob odhodu z doma v Stainesu pri Londonu pograbil potni list svojega dekleta Charlotte Bull. Zavedajoč se nemške pedantnosti se je »razkrinkal« kar sam, meneč, da mu bodo sicer nepravi potni list verjetno zaplenili, njega pa z letalom vrnili na Otok. No, deležen je bil poldrugo uro trajajočega strogega zaslišanja, ki ga je, zavedajoč se lastne krivde, ponižno prenesel in bil na koncu nagrajen z enodnevno vstopno vizo v Nemčijo. Ravno dovolj, da mu je prijatelj, ki je za njim pripotoval v Nemčijo na ogled neke motociklistične dirke, prinesel njegov potni list in ga rešil dileme, ali bo se bo z enako lahkoto, kot je odšel iz Londona, vanj tudi vrnil. Nekaj skrbi pa ostaja za EasyJet, ki mora ugotoviti, skozi katero varnostno luknjo se jim je Michael izmuznil na letalo.