Nemška taktika

Najprej disklejmer: meni je gneča v Ljubljani, ki jo povzročajo predvsem turisti – no, malce pa tudi študenti, dijaki, poslanci, gastarbajterji, muzikanti… – povsem pri srcu. Iz dveh razlogov: ker je omejena na notranji ring, center, če vam je tako ljubše, sam pa zasedam trge in ulice severozahodno od mesta, kjer železnica kretensko preseka mesto. Torej, ker je tudi zame center turistična točka. In drugič: ker je gneča omejena na center. Zatorej tole ni protest proti menda življenjski prostor ogrožajočemu kipenju turističnega življa. Je opozorilo za vrle Štajerce, ki so se včeraj pohvalili, da je letina turistov presegla vinsko letino.