Požiralnik narodnega imetka.

Tožbe, da so slabi časi dandanes, spremljajo nas korak za korakom. Ko pa se takisto toži in tarna, ne pomisli se, da slabe čase delajo slabi ljudje. Kakeršni so ljudje, taki so tudi časi. (…) Če po vrhu pogledamo gospodarske pojave sedanjega rodu, če hitro sodimo po prikaznih vsakdanjega življenja, utegnili bi trditi, da je sedanji rod zelo srečen, da se koplje v denarji in da so prazne njegove tožbe o slabih časih. Vse in vse namreč pije in zapravlja, nikoli se še ni toliko uživalo, kakor dan danes. Kjer se milijon za milijonom izda za ničevno, brezokusno in kvarljivo tekočino, ki se imenuje žganje, tam pač ne more biti pomanjkanja, tam slabih časov ni!

Toda ta videz je pretanek, da bi se takoj ne uvidelo, kaj je prikritega ž njim. V istini so dandanes žalostni in slabi časi. Tudi naš slovenski kmet, ta hrast, ki na njem počiva bodočnost naše domovine, tudi ta hrast postal je črviv. Pomanjkanje vlada tudi pri nas, biriški boben poje okolu naših hiš in sto od sto rok prijema teden na teden za palico beraško. Mnogi tistih pa, ki ljubijo svoj dom in rod, morajo premišljevati to žalostno stanje našega naroda in iskati, kje bi se našla pomoč, kako bi se narod naš, naš kmet rešil, dokler ni prepozno. Vse tišči mora, malokdo spozna pravi in poglavitni uzrok dandanašnje revščine, malokdo si da dopovedati, da vsa revščina izvira iz pijančevanja, iz žganjarstva, sploh iz nezmernosti in potratljivosti.

Strah je človeka, kadar bere ogromne številke, ki kažejo vso žalostno resnico, koliko se v tej ali oni vasi, v deželi ali v naši državi vsako leto popije, zlasti žganja po grlu požene. Pri vlanski enketi v Ljubljani preračunili so, da po nekaterih vaseh kranjskih srednji žganjar izpije 16 do 19 litrov žganja na mesec! (…)

Slovenski narod, 17. avgusta 1885