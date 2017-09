V zadnjih dneh je vinogradniško, vinarsko in še katero javnost precej razburilo razkritje, da Francozi svojo alzaško vinsko pot oglašujejo s pomočjo domala legendarnega motiva srca iz Svečinskih goric, natančneje iz Špičnika, enega najbolj priljubljenih simbolov vinorodne Slovenije in slovenskega turizma sploh. Fotografijo so s fotomontažo priredili tako, da so tipični slovenski vinogradniški hiši naredili značilno alzaško fasado, v ozadju pa so dodali celo alzaško vas in pokrajino. O tem so nekateri naši mediji v teh dneh že poročali, mi pa smo odkrili še, da enak motiv, tako rekoč enako fotografijo, za svojo krovno vinsko blagovno znamko Austrian wine uporablja tudi sosednja Avstrija. Pri tem pa gre že za prisvajanje na državni ravni, ki bi moralo sprožiti spor. Ob tem velja spomniti, da Slovenci svoje krovne vinske blagovne znamke sploh nimamo, čeprav je vinarstvo pri nas izredno pomembna gospodarska panoga. Tega se dobro zavedajo pri Vinski družbi Slovenije, pri Združenju družinskih vinogradnikov-vinarjev Slovenije ter pri Zvezi društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije, ki so stopili skupaj in pri kmetijskem ministrstvu dosegli, da dobijo vinarji za skupne nastope na najpomembnejših vinskih sejmih, v Londonu, Düsseldorfu in Veroni, nepovratna sredstva. Nastopiti pa morajo pod geslom I feel Slovenia, saj tako kot nimamo krovne vinske blagovne znamke, nimamo niti slogana zanjo. Morda pa bosta francoska in avstrijska brca s svečinskim srcem odgovorne vendarle prepričali, da je po 25 letih skrajni čas, da se to področje ustrezno uredi…