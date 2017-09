Predsednik zveze Aleksandar Boričić je potrdil zgodovinsko odločitev, da bo evropsko prvenstvo, ki bo od 13. do 29. septembra 2019, hkrati potekalo v štirih državah - Franciji, Sloveniji, Belgiji in na Nizozemskem. To bo prvič, da bo tovrsten turnir potekal sočasno v štirih državah.

Italija, Srbija in Črna gora so bile prve države, ki so združile moči za gostiteljstvo euroVolleyja že leta 2005, nato sta leta 2011 skupaj EP gostili še Avstrija in Češka. A organizacija prvenstva stare celine v kar štirih državah hkrati je precedens v zgodovini odbojke.

Mesta, kjer bo turnir potekal, bodo države organizatorice sporočile do konca leta, iz Odbojkarske zveze Slovenije pa so že sporočili, da bo turnir v Ljubljani.

Slovenski odbojkarji bodo tako dobili priložnost, da bodo novo vrhunsko uvrstitev lovili pred domačim občinstvom, v Ljubljani pa bodo, poleg skupinskega dela, tudi izločilni boji, vključno s četrtfinalom in polfinalom, le veliki finale bo v Franciji, so sporočili iz OZS.