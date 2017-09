Ameriški policist Greg Abbott je julija lani med kontrolo prometa ustavil voznika, ker je sumil, da je vozil pod vplivom nedovoljenih substanc.

Naročil mu je, naj roke umakne z volana, sopotnici pa rekel, da sme uporabljati mobilni telefon. Kljub zagotovilu policista sopotnica ni želela premikati rok. Ko je rekla: »Videla sem preveč videoposnetkov, v katerih policisti ...«, pa jo je policist prekinil in odvrnil: »Ampak niste temnopolti. Ubijamo samo temnopolte. Ste v videoposnetkih videli, da so bili ubiti temnopolti? Ste.«

Šef policijskega oddelka okrožja Cobb Mike Register Cobb je incident označil kot »neprimeren in neopravičljiv«, proti Abbottu pa so uvedli interno preiskavo in po besedah Registerja začeli postopek, da bi ga odpustili, poroča New York Times.

Abbottov odvetnik Lance LoRusso je sporočil, da je policist z izrečenimi besedami poskušal umiriti situacijo in sopotnico pripraviti do sodelovanja.