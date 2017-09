Čim hitrejša in kvalitetna izgradnja drugega tira Divača-Koper je ključna za dolgoročni razvoj slovenske transportno-logistične dejavnosti, so na GZS zapisali v sporočilu. Slovenija je v bližnji preteklosti po njihovem mnenju premalo vlagala v železniško infrastrukturo. "Da bi nadoknadili zaostajanje, bo treba v naslednjem obdobju železnici nameniti več finančnih virov," so prepričani.

Vladni zakon po ocenah zbornice teži k temu, da vpelje nove načine financiranja železniške infrastrukture. Razbremenjuje davkoplačevalce, kar je za Slovenijo kot prometno tranzitno državo nadvse pomembno. S tem bo namreč lahko ostalo več javnega denarja za druge infrastrukturne projekte. Vključitev zalednih držav v realizacijo projekta pa je priložnost za povečevanje prometa in zniževanje tveganj financiranja projekta.

"Vsi argumenti so torej v prid investiciji. Seveda pa to ne zagotavlja njene racionalne in kvalitetne izvedbe vnaprej, če zdajšnja in bodoče vlade investicijo ne bodo izpeljale transparentno, strokovno, kakovostno in racionalno. To v gospodarstvu od nadzornikov in izvajalcev investicije pričakujemo ter kot davkoplačevalci tudi zahtevamo," so poudarili na GZS.

Predsednik GZS Boštjan Gorjup je ob tem izpostavil pomen tega, da so med viri financiranja znatna evropska sredstva in da so plačniki tudi vsi uporabniki logističnih storitev. "S tem sredstva državnega proračuna lahko uporabimo za dobro ljudi in gospodarstva," je prepričan.