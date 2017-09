Francozom so zmago priigrali Antoine Greizmann z zadetkom v 14. minuti, Thomas Lemar, ki je bil natančen v 73. in 88. minuti, ter Kylian Mbappe, ki se je med strelce vpisal v 91. minuti. Nizozemci so se po porazu znašli v težkem položaju, saj so v skupini A z desetimi točkami četrti, od vodilne Francije jih imajo šest manj.

Belgija se je znesla nad Gibraltarjem in že v prvem polčasu zabila šest golov, ob tem pa je od 40. minute igrala z igralcem manj, saj je Axel Witsel dobil rdeč karton. V prvem polčasu so zadeli Romelu Lukaku je zadel dvakrat, Eden Hazard, Witsel, Dries Mertens in Thomas Meunier enkrat. A se Belgijci niso ustavljali, v drugem polčasu so zadeli še trikrat, natančna sta bila Meunier dvakrat in Lukaku enkrat.

Evropski prvaki Portugalci so s 5:1 premagali Ferske otoke, trikrat je bil natančen povratnik na zelenice Cristiano Ronaldo, po enkrat pa William Carvalho in Nelson Oliveira.

Švica je pričakovana prišla do treh točk proti Andori, zmagala je s 3:0. To je bila sedma zmaga Švice, ki prepričljivo vodi v skupini B, od drugouvrščene Portugalske ima tri točke več.

Bolgarija je s 3:2 premagala Švedsko, BiH se je opekla proti Cipru, ki je slavil s 3:2. Madžarska je s 3:1 ugnala Latvijo. Luksemburg je bil z 1:0 boljši od Belorusije, Grčija in Estonija sta se razšli brez golov.