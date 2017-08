Vedno je težko prebiti led na velikih tekmovanjih. Vedeli smo, da je Poljska dobra ekipa, zato smo se na njih pripravili izredno dobro. Čeprav zmaga ni bila nikoli ogrožena, smo na koncu dobili opozorilo, da se ne smemo v nobenem trenutku sprostiti. Predvsem v trenutkih, ko nam ne gre najbolje in nas nasprotnik lovi, ne smemo le metati na tri, temveč iskati druge načine, da pridemo do točk. Tudi s tem, da izsilimo kakšen prekršek pri prodoru.

Z obrambo sem zadovoljen, saj smo Poljake prisilili v kar 16 izgubljenih žog, ki smo jih pretopili v 22 doseženih točk. Morda je 81 prejetih točk res preveč, a je to posledica tega, da je bil ritem igre izredno visok.

Nisem ravno povzdignil glasu. Sem pa rekel, da je tretja četrtina izredno pomembna, saj je bilo jasno, da bodo Poljaki krenili na vse ali nič. Dodal sem, naj se nehamo ukvarjati s sodniki in da tudi, če imajo morda premehak kriterij, nas nasprotnik ne more premagati, če bomo igrali tako, kot znamo. Dobro smo se odzvali in to me veseli.

Ah, kakšen rekord… Samo da smo zmagali, to je najpomembneje. In da raste samozavest, saj nam bo tako na naslednjih tekmah lažje.

Je res premor?

Sam sem že bil pripravljen, da jutri (danes, op. p.) igramo novo tekmo. Resnično nisem vedel, da sledi dan premora, saj smo bili povsem osredotočeni na Poljake. Sam bi skoraj raje videl, da bi igrali kar takoj. Res je, da sem igral veliko minut, a se fizično počutim fenomenalno. Imamo pa tako dan več za pripravo, kar bo tudi prišlo prav.