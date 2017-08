Soočenje: Pahor in Golobič o “prometni nesreči” v Šaleški dolini

Konec marca letos je parlamentarna komisija, ki preiskuje politično odgovornost pri investicijah v TEŠ 6, zaslišala nekdanjega premierja Boruta Pahorja in ministra za visoko šolstvo v njegovi vladi Gregorja Golobiča. Njuna pogleda na projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj se bistveno razlikujeta: tako na pomen te investicije kot na težo zlorab in še zlasti na to, kaj bi Borut Pahor in njegova vlada morala narediti, da bi preprečila »Patrio Pahorjeve vlade«, kot je projekt označil Golobič. Današnje soočenje Pahorja in Golobiča bo nedvomno zelo odmevno – tudi zaradi bližine predsedniških volitev, na katerih se aktualni predsednik republike poteguje za še en mandat. Izbrali smo nekatere njune izjave na marčnih zaslišanjih, ki jasno kažejo razhajanja Pahorja in Golobiča glede projekta TEŠ 6 in razumevanja politične odgovornosti.