Raziskava, ki so jo v šolskih arhivih odkrili na Statističnem uradu RS, je še pokazala, da je 87 odstotkov učencev živelo z obema staršema, 46 odstotkov pa v družinah, ki so štele šest ali več članov. Več kot dve tretjini mater je bilo gospodinj. V stanovanju z vodo in elektriko je v povprečju živelo 63 odstotkov učencev (v mestih že 95 odstotkov). Na deželi je bilo pozimi le okoli 80 odstotkov učencev toplo oblečenih in primerno obutih. Poleti je dve tretjini dečkov in polovica deklic hodilo bosih.

Pouk je bil za 95 odstotkov učencev dvoizmenski. To je pomenilo, da je v tednu dopoldanske izmene 36 odstotkov učencev vstajalo med 6.45 in 7.15, kar petina pa med 5.45 in 6.15. Dve tretjini učencev je imelo vse šolske potrebščine, 30 odstotkov pa le najnujnejše. V prvem razredu ni znalo brati 55 odstotkov otrok, v drugem razredu je bilo takih 23 odstotkov, v tretjem 20 odstotkov, v četrtem pa še vedno ni znalo brati 17 odstotkov učencev. Med nebralci je bilo več dečkov kot deklic. Najbolj priljubljeno čtivo za otroke sta bila Sneguljčica in Ciciban. Največ dečkov si je želelo postati šofer, največ deklic pa šivilja. Za pomoč doma so otroci v povprečju porabili dve uri. 15 odstotkov jih je moralo opravljati težka dela na polju ali v gozdu.