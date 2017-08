Kanadski čudežni teniški najstnik Denis Šapovalov je z odmevnimi zmagami, med katerimi je najbolj odmevala proti Rafaelu Nadalu, navduševal pred letošnjim US Opnom. Osemnajstletni mladenič blesti tudi v New Yorku, kjer se je po prepričljivi zmagi s 6:4, 6:4, 7:6 (3) nad izkušenim Francozom Tsongo uvrstil v tretji krog.

Da je Šapovalov obetaven mladinec, je dokazal z lansko wimbledonsko zmago v mladinski konkurenci. Sin ruskega očeta in izraelske matere se je iz Tel Aviva preselil v Kanado, še preden je dopolnil eno leto starosti. »Igral sem neverjeten tenis. Ko pa sem v tretjem nizu pri vodstvu s 5:4 serviral za zmago, so se mi malce zatresle noge. Čutil sem, da se ne gibam, kot bi se moral. Čeprav sem izgubil začetni udarec, sem ostal zbran in dvoboj pripeljal do konca. Pomagale so mi izkušnje iz preteklosti, ko sem se znašel v podobnem položaju proti Del Potru,« je po odmevni zmagi nad Tsongo pripovedoval Denis Šapovalov.

Kanadčan s stalnim prebivališčem na Bahamih ima v nadaljevanju turnirja zelo dober žreb. »Ne strinjam se s takšnimi oznakami. Vsak dvoboj mi pomeni poseben izziv. Kako lahko nekdo reče, da bo Kyle Edmund lahek tekmec? Gre za neustrašnega borca, ki se ne boji nikogar. Zakaj bi se mene?« se sprašuje Edmund. Dodaja: »Morda lahko Roger Federer reče, da ima odprt žreb. Sam si tega ne morem privoščiti. Zame je vsaka zmaga na tako velikem turnirju nagrada.«

V ženski konkurenci največ prahu dviguje Marija Šarapova. Rusinja se je po zmagi v prvem krogu nad Romunko Simono Halep namučila v drugem krogu, ko je v dveh urah in 22 minutah s 6:7 (4), 6:4, 6:1 strla odpor Madžarke Timee Babos. »Pripravljena sem na boj do zadnje kaplje znoja. Igram dobro, a v igri preveč niham. Potrebovala bi več težkih dvobojev, v katerih bi si pridobila samozavest,« pravi Marija Šarapova, ki je po odsluženi kazni zaradi uporabe prepovedanih poživil po vsem svetu tarča kritik. »Pri dopolnjenem tridesetem letu se dobro počutim. Verjamem, da lahko še nekaj časa uživam v tenisu. Da je mogoče uspešno igrati v zrelih letih, dokazujejo Roger Federer, Rafael Nadal ter sestri Williams. To so imena, ki mi dajejo motivacijo, da je mogoče biti v zrelih športnih letih v vrhu,« odgovarja Šarapova, zmagovalka petih turnirjev za grand slam, ki se bo v tretjem krogu pomerila proti Sophii Kenin. Osemnajstletni Američanki ruskih korenin, rojeni v Moskvi. »Slišala sem zanjo, njene igre pa ne poznam. A se bom na dvoboj pripravila kot na vsakega drugega,« obljublja Šarapova.