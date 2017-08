Letošnjo stoletnico znamenite 12. soške bitke ali čudeža pri Kobaridu bo mogoče 17. septembra na Kolovratu doživeti zelo pristno. V velikem spektaklu na izvirnem kraju, kjer so boji resnično potekali, bo skoraj 200 nastopajočih v izviri opremi iz 1. svetovne vojne gledalcem s pomočjo pirotehnike prikazalo boj med avstro-ogrskimi in nemškimi enotami na eni ter Italijani na drugi strani. S simulacijo topniškega obstreljevanja bo več kot 50 eksplozij le nekaj deset metrov pred obiskovalci metalo v zrak zemljo in prah. Nato bodo čez greben Kolovrata prihrumeli napadalni oddelki. Zapeli bodo mitraljezi, zapokale puške in eksplozije ročnih bomb bodo odmevale tako med napadalci kot med branilci. V zraku se bosta spopadli dve starodobni letali in poraženec bo v dimu strmoglavil.

Dogodek, ki je ob Sočo vrnil mir

»Spektakel, kot ga pri nas še ni bilo,« pritrdi Pavel Car iz Kulturnozgodovinskega društva Triglav, ki v sodelovanju s Kobariškim muzejem in Fundacijo Poti miru snuje veliki dogodek v spomin na zadnjo, 12. bitko na soški fronti, poimenovano tudi čudež pri Kobaridu, v kateri so avstro-ogrski in nemški vojaki med 24. in 28. oktobrom 1917 obrnili izid vojne in italijansko vojsko pognali vse do reke Piave in po kateri je po 885 dnevih spopadanja in umiranja ob Soči znova zavladal mir.

Za dobro uro spektakla v zakulisju potekajo priprave že vse leto. »Najprej je bilo treba ljudi prepričati, da je kaj takšnega mogoče uprizoriti tudi pri nas,« pravi Car. Takšne uprizoritve so drugod po Evropi izjemno priljubljene. Pred dvema letoma je denimo ob stoletnici bitke pri Waterlooju slednjo uprizorilo 8000 igralcev, ogledalo pa si jo je 120.000 ljudi. Car je prepričan, da si tudi soška bitka zasluži takšen poklon. Ker njihovo društvo, ki se ukvarja z uprizarjanjem bitk, šteje le 40 članov, sami takšne bitke ne bi mogli uprizoriti, zato so k sodelovanju povabili podobne klube iz Italije, Češke, Madžarske, Nemčije, Poljske in Slovaške.

»Takoj so se odzvali povabilu, saj zelo cenijo to, da bodo lahko sodelovali v uprizoritvi, ki bo potekala na izvirnem terenu, v pravih strelskih jarkih,« pove Car. Avtentična bodo tudi oblačila vojakov, vsi bodo oblečeni v uniforme in opremo iz prve svetovne vojne, avtentičnih bo tudi nekaj primerov orožja. Iz Kobariškega muzeja bodo denimo na Kolovrat pripeljali pravi top.